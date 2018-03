DSL-Leitung und Cloud-Telefonanlage des Kölner Netzbetreibers QSC landen im Mittelfeld.​

Die in Köln beheimatete QSC tritt mit ihrem Angebot „IPfonie Centraflex“ und einem 16-Mbit-DSL-Anschluss aus ihrem eigenen Sortiment an. Das für Geschäftskunden ausgelegte Angebot setzt eine Mindestabnahme von fünf Nebenstellen voraus. Wer möchte, kann gegen Aufpreis auch IP-Telefone oder Adapter für analoge Telefone oder Faxgeräte von QSC mieten. Mobilfunkverträge bietet QSC nicht an, dennoch unterstützt seine IP-Centrex-Lösung die Übergabe von Gesprächen ans Handy sowie den Parallelruf auf IP- und Mobiltelefon. Eine eigene Centraxflex-App macht iOS- oder Android-Smartphones zu vollwertigen Nebenstellen der virtuellen TK-Anlage. Zum Funktionsumfang des getesteten Basispakets zählen Wahlunterstützung aus Outlook sowie Fax-to-Mail und Mail-to-Fax.​



© WEKA Media Publishing GmbH Die Antwortzeit bei Downloads war bei QSC sehr lang.

Sprach- und Datenleistungen im Mittelfeld

Auch bei QSC liegen die Messwerte für die Telefonie im Mittelfeld. Insgesamt gehen Sprachqualität, Rufaufbauzeiten und Signalverzögerungen in Ordnung. Allerdings weisen die Kölner die schlechteste Sprachqualität im Test auf, wenn ein Homeoffice über QSC-Netz in der Firmenzentrale anruft und deren Internetanbindung unter Last läuft. Auch die Antwortzeiten beim Starten eines Downloads vom Referenzserver fallen recht hoch aus.​

Fazit

Die Antwortzeit bei Downloads vom Referenzserver (Diagramm) ist mit 30 ms sehr lang. Auch mit Last-Situationen hat die simulierte Firmenzentrale Probleme. Insgesamt gehen die Leistungen von QSC noch in Ordnung.​

connect Testurteil:​ befriedigend​ (350 von 500 Punkten)



