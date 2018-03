Rack-Tipps

© Archiv Das Naim Fraim Base lässt sich auch auf einem stabilen Möbel positionieren.

Anzeige

Ihre Position im Raum sollte man in einem Bereich wählen, in dem keine Schallverstärkungen auftreten (siehe stereoplay 6/10). Meiden Sie also Ecken und zu große Wandnähe. Als Unterlagen haben sich bei stereoplay das Naim Fraim (www.music-line.biz) und der Time von TimeTable (www.timetable-hifi.de) bewährt.

Ersteres mit stabilem und durchhörbarem Klangbild sowie der Möglichkeit, die Grundversion Base (900 Euro) auch auf ein bestehendes Möbel zu stellen. Der Time für 975 Euro benötigt einen eigenen Stellplatz auf dem Boden, er zeigt aber sehr natürliche Klangfarben sowie Detailfreude.

Anzeige

Mehr zum Thema Familientest Plattenspieler Bauer Audio DPS2 und DPS 3.iT Schon der erste DPS von Willibald Bauer beeindruckte durch konsequente Technik. Mit den Modellen DPS 2 und DPS 3.iT setzt der Münchner Perfektionist…

Vergleichstest Drei Komplett-Plattenspieler im Test Aktualisierte Klassiker und brandneue Konstruktionen: Plattenspieler in drei Preisklassen treffen in diesem Test aufeinander, vertreten durch Funk,… Vergleichstest Zwei Plattenspieler im Test Von edel-anmutigen Plattendrehern wie dem Pro-Ject Xtension 10 und dem VPI Scout II erwarten Vinyl-Fans auch klanglich viel. AUDIO hat sich von der…

Vergleichstest Drei Plattenspieler um 2.500 Euro im Test Die "Drei von der Drehstelle" entdecken die Zielgruppe der Mitte: keine Einsteiger, keine Top-Verdiener, sondern Menschen mit klarem Wertebewusstsein.… Top 5 der Redaktion Die besten Plattenspieler bis 1.000 Euro im Test Analog ist zurück: Plattenspieler entwickeln sich immer mehr zu high-endigen und alltagstauglichen Gebrauchsgeräten. Wir stellen die besten…