Roamingpreise O2

Der E-Netzbetreiber folgt mit seiner neuen Reiseoption den Pfaden der Konkurrenz: Seit diesem Sommer können O2-Reisende aus EU-Ländern für 30 Cent die Minute telefonieren. Was folgt, kann man sich denken: Zuzüglich fällt eine Verbindungsgebühr von 75 Cent an.

Wer im EU-Ausland angerufen wird, zahlt für ankommende Anrufe die erste Stunde nur 75 Cent Verbindungsgebühr pro Gespräch, ab der 61. Minute werden 20 Cent pro Minute fällig. Auch hier gilt: Dampfplauderer sind mit der neuen Auslandsoption fein raus. Wer dagegen häufig kurze Gespräche führt, ist mit dem O2-Standard-Roaming-Tarif im EU-Ausland günstiger dran.

In puncto Datenroaming wagt O2 zwar nicht den ganz großen Wurf, hat aber den Preis im EU-Ausland deutlich gesenkt: So kostet das Megabyte statt über 5 jetzt immerhin nur 1,53 Euro. Äußerst fair zeigen sich die Münchner gegenüber den Vielnutzern unter ihren Kunden: In der Datenoption "Internet Day Pack EU" sind die Datenkosten in den EU-Ländern auf maximal 10 Euro pro Tag begrenzt.

Anzeige

© Archiv

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Video-Streaming: DSL und Kabel-Anbieter im Vergleich Wie gut transportieren die DSL- und Kabelnetze Videostreams in High Definition (HD) und Standard Definition (SD)? Wir vergleichen für Sie die 14…

Mobilfunk-Service im Vergleichstest Die Hotlines der Netzbetreiber im Test Wer bietet seinen Kunden den besten Service? connect hat die Hotlines der Mobilfunknetzbetreiber getestet. Festnetz- und DSL-Test 2014 DSL- und Kabel-Anbieter im Vergleichstest DSL oder Breitbandkabel, Premium- oder Billiganbieter, regionaler oder bundesweiter Netzbetreiber? Deutschlands härtester Festnetztest zeigt, wer im…

Mobilfunk-Netztest SBB Schweiz 2014 Handy-Empfang in Schweizer Zügen im Test Die Schweizer lieben ihre Bahn. Damit das auch so bleibt, ist eine gute Mobilfunkversorgung im Zug wichtig. connect hat den Handy-Empfang in der… DSL- und Kabelanschlüsse im Vergleich Die Breitband-Anbieter im Test Schnelles Internet - das will Politik und Volk gleichermaßen. Damit Sie wissen, bei wem Sie in puncto Breitband am meisten profitieren, hat connect…