Roamingpreise Telekom

Dank der seit 2007 geltenden EU-Verordnung, deren dritte Stufe nun greift, darf ein Anruf in der Union statt 46 nur noch 41 Cent pro Minute kosten, ankommende Telefonate statt 17 nur 13 Cent die Minute; ab 2014 sollen die Minutenpreise gar unter 30 Cent fallen. Schöne Aussichten.

Doch die Netzbetreiber haben das Abzockerimage offenbar satt und eigene attraktive Angebote in petto: Mit der Smart-Traveller-Option können Telekom-Urlauber die Inklusivminuten ihrer Vertragstarife in der EU und der Schweiz gegen 75 Cent Verbindungsgebühr nutzen - und profitieren bei längeren Gesprächen allemal.

Anzeige

© Archiv

Für Smartphone-Nutzer legt sich die Telekom mit neuen Travel-&-Surf-Paketen richtig ins Zeug: Ab 1. Juli gibt's mit dem Daypass S für 1,95 Euro pro Tag 10 MB fürs Surfen in der EU, der Schweiz, in Norwegen und Kroatien. Wem das nicht reicht, der bucht das 50-MB-Paket für 4,95 Euro pro Tag oder gleich den Weekpass für 14,95 Euro mit 100 MB. Auch außerhalb der EU geht man nicht gleich Bankrott:

Den Daypass S gibt's auch für Rest-Europa und andere Länder. Auch gut: Die Travel-&-Surf-Pakete gelten fürs Surfen per Handy, Tablet und Netbook und lassen sich bei Einreise ins Urlaubsland per SMS oder Download-Link buchen. Ist das Budget alle, wird der Datenstrom gestoppt; der Kunde kann via SMS oder Webseite nachbuchen. Ansonsten greift die verordnete Kostenbremse: Ab 59,50 Euro wird Datennutzung im EU-Ausland gesperrt.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Video-Streaming: DSL und Kabel-Anbieter im Vergleich Wie gut transportieren die DSL- und Kabelnetze Videostreams in High Definition (HD) und Standard Definition (SD)? Wir vergleichen für Sie die 14…

Mobilfunk-Service im Vergleichstest Die Hotlines der Netzbetreiber im Test Wer bietet seinen Kunden den besten Service? connect hat die Hotlines der Mobilfunknetzbetreiber getestet. Festnetz- und DSL-Test 2014 DSL- und Kabel-Anbieter im Vergleichstest DSL oder Breitbandkabel, Premium- oder Billiganbieter, regionaler oder bundesweiter Netzbetreiber? Deutschlands härtester Festnetztest zeigt, wer im…

Mobilfunk-Netztest SBB Schweiz 2014 Handy-Empfang in Schweizer Zügen im Test Die Schweizer lieben ihre Bahn. Damit das auch so bleibt, ist eine gute Mobilfunkversorgung im Zug wichtig. connect hat den Handy-Empfang in der… DSL- und Kabelanschlüsse im Vergleich Die Breitband-Anbieter im Test Schnelles Internet - das will Politik und Volk gleichermaßen. Damit Sie wissen, bei wem Sie in puncto Breitband am meisten profitieren, hat connect…