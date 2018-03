Auch Vodafone kann mit einer eigenen Sprachoption dienen: Mit dem Reiseversprechen telefonieren Urlauber fast zum gleichen Preis wie zu Hause (und wie bei der Telekom). Superflat-Nutzer mit Minutenpaketen können die Inklusivminuten in 36 Ländern nutzen, zuzüglich 75 Cent pro Verbindung.

Für alle anderen Vertrags- sowie CallYa-Prepaid-Kunden fallen im Ausland 29 Cent pro Minute an, für ankommende Anrufe 75 Cent pro Verbindung; wer über eine Stunde plaudert, zahlt ab der 61. Minute 20 Cent. Das Angebot lohnt sich für Gespräche ab vier Minuten. Vorteil: Die Auslandsoption gilt auch in Nicht-EU-Ländern wie der Türkei, der Schweiz und sogar Australien und Neuseeland.

Sparvorteil: über 80 Prozent. Highlights setzen die Düsseldorfer auch in Sachen Datennutzung: Neukunden und Vertragsverlängerer können die Datenflats, die in den Superflat-Internet-Paketen enthalten sind, in 22 Ländern, in denen Vodafone eigene Netze unterhält, ohne Aufpreis nutzen. Neben Spanien, Italien und der Türkei sind auch Fernziele wie Südafrika, Australien und Indien mit von der Partie.

Viel schlechter ist der Rest der Vertragskunden auch nicht dran: In den Superflat-Internet-Tarifen ist das Reisepaket Data inklusive: Zwei Mal im Jahr kann man eine Woche 25 MB gratis nutzen - in 35 Ländern Europas.

