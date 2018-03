Preiswerte Röhren-Vollverstärker Dynavox VR-20, Melody SP-3

© Herbert Härle Röhren-Vollverstärker Dynavox VR-20, Melody SP-3

Elektronenröhren sind teuer, werden heiß, brauchen zum Betrieb potenziell tödliche Hochspannung und stehen in ihrer Neigung, sich in unausgereiften Schaltungen selbst zu zerstören, ihren Transistorkollegen zumindest nicht nach. Zu allem Überfluss brauchen sie, um als Endstufe überhaupt eine Box antreiben zu können, massive Ausgangstrafos, die, weil sie nicht allein 50 Hertz, sondern das gesamte Audioband gleichberechtigt übertragen müssen, deutlich schwerer zu bauen sind als gewöhnliche Netzumspanner.

Der Dynavox misst sich nicht sonderlich breitbandig, was im Hörbereich aber mit jeweils -1dB bei 30 Hz und 20kHz noch ohne direkte Konsequenzen bleibt. Der (für den zu erwartenden Betrieb mit wirkungsgradstarken Boxen wichtige) Störabstand beträgt sehr gute 97dB - mit Rauschen oder Brummen ist also auch an Hörnern nicht zu rechnen. Noch etwas rauschärmer ist der Melody mit 99dB. Er liefert etwas mehr Leistung als der Dynavox, verhält sich aber deutlich weniger laststabil.

Fazit

Mit einer aufwendigen Schaltung und großem Materialeinsatz ist der Melody SP-3 eine Verlockung für jeden Röhrenfan. Entwickler oder Vertrieb könnten ihn aber ruhig etwas universeller abstimmen. Auch der Dynavox verlangt Sorgfalt bei der Boxenauswahl und ist absolut nichts für Lauthörer - dafür aber der musikalischste 400-Euro-Amp.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Vier High-End-Vollverstärker im Test Vier höchst unterschiedliche High-End-Vollverstärker hat stereoplay auf Klang und Funktionalität untersucht. Welcher besitzt das Zeug zum neuen…

Vergleichstest Drei Röhren-Vollverstärker im Test Nach der Vollendung seiner Haupt-HiFi-Anlage darf der High-Ender an einen Nebenhörplatz mit einem dieser kleinen Röhren-Amps denken - und unter… Vergleichstest Drei Class-A-Verstärker im Test Nach Jahren des Probierens steigt der erfahrene High-Ender zumeist auf Class-A-Verstärker um. Führen diese - mehr oder minder stets unter Volldampf -…

Top 5 der Redaktion Die besten Transistorverstärker bis 500 Euro Wer die ersten audiophilen Schritte wagt, muss sich unweigerlich Gedanken über einen geeigneten Verstärker machen. Wir stellen gute und günstige… Röhrenverstärker Melody Dark 2A3 und Pure Sound 2A3 im Test Von ihrer Sorte gibt es nur wenige: Zwei Amps eifern mit 2A3-Ur-Röhren im Gegentakt der Urform des HiFi-Verstärkers nach. Wie das klingt, verrät unser…