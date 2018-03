© Caterpillar Caterpillar B15Q

Das Angebot an halbwegs robusten Smartphones ist sprunghaft gestiegen - nicht zuletzt durch das Engagement von Herstellern wie Samsung oder Sony, deren Modelle teilweise spritzwasser- und staubgeschützt sind, zu erkennen an der Zertifizierung mit dem internationalen Protect Code IP57. Wenn's bei der Arbeit oder beim Sport aber richtig rau zugeht, sind Spezialisten wie CAT, Cyrus oder RugGear gefragt. Ihre Produkte erfüllen die strenge IP67-Norm. Und sind mit besonders robusten Gehäusen auch bei Stößen und Stürzen gut geschützt.

Cat

Der Grundstein für die Marke Caterpillar wurde vor mehr als 100 Jahren mit einem Traktor gelegt.

© Cat Robuste Mobilität steht auch bei Caterpillar im Fokus. Das neue S50 mit 4,7-Zoll-Display funkt sogar im LTE-Netz.

Seither steht die Langlebigkeit bei der Entwicklung aller CAT-Produkte im Mittelpunkt - vom Radlager bis zum Handy. Schon das Android- 4.4-Smartphone CAT B15 Q übersteht Stürze aus bis zu 1,80 Metern Höhe und 30-minütige Tauchbäder in bis zu einem Meter tiefen Wasser.

Auch Temperaturen von -20 bis +55 Grad Celsius lassen das Gerät kalt. Darüber hinaus verfügt das B15 Q über einen schnellen Vierkernprozessor und gute Connectivity. Noch mehr kann das Topmodell S50: Es besitzt einen 4,7-Zoll-Screen aus Gorilla-Glas 3 und unterstützt den Highspeed-Datenfunk LTE. Zu haben ist der 185 Gramm schwere Android-Naturbursche für rund 480 Euro.

RugGear

Auch bei RugGear stehen robuste Mobiltelefone für den Einsatz in Industrie, Handwerk oder Freizeit im Fokus.

© RugGear Das mit Android 4.1.2 ausgestattete RG700 ist auch für rustikale Jobs geeignet.

Das Entwicklerteam um Geschäftsführer Martin Haaf bringt mehr als 15 Jahre Industrieerfahrung ein. Die Entwicklung erfolgt teilweise noch in Deutschland, produziert wird in China. Das zur IFA vorgestellte Topmodell RG700 kann tauchen (bis zu 30 Minuten in zwei Meter tiefem Wasser) und soll weder bei tiefgekühlten noch bei wüstenheißen Temperaturen schlapp machen.

Kompass, Barometer und ein Höhenmesser sind ebenfalls an Bord. Ausgeliefert wird das 245 Gramm schwere RG700 mit Android 4.1.2, einer Notruf-App und einer Taschenlampe. Ungewöhnlich für diese Gerätegattung ist der üppige Bildschirm mit 5,3 Zoll und 960 x 540 Pixeln.

Cyrus

Auch das deutsche Unternehmen Cyrus hat sich auf die Produktion von Telefonen für raue Einsatzfelder spezialisiert.

© Cyrus Der deutsche Anbieter setzt mit dem CS18 auf Android 4.2, gutes Design und günstige Preise.

Wasserdichtigkeit, Stoßfestigkeit, Schmutz- und Staubresistenz nach der Industrienorm IP67 sind Attribute, die für das aktuelle Programm der Westfalen stehen.

Dazu kommt ein Double- Layer-Display, das die Bedienung des Touchscreens mit Handschuhen ermöglicht - auch bei Nässe. Die Preise bewegen sich zwischen 80 Euro für das CM 5 und knapp 200 Euro für das Flaggschiff CS 20, das mit Android 4.2.2, einem Dual-Core-Prozessor, ordentlicher Connectivity (UMTS, WLAN, Bluetooth, Push To Talk) und einer 5-MP-Kamera ausgestattet ist.

Einzig das kümmerliche 3,5-Zoll- Display enttäuscht; dafür verspricht der 3600 mAh starke Akku des 210-Gramm-Modells eine Sprechzeit von 18 Stunden und 300 Stunden Standby.

