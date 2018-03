Galaxy S8+ vs. Mate 10 Pro: Duell der Super-Androiden Galaxy S8+ vs. Mate 10 Pro: Kamera, besondere Features und Fazit

© Samsung, Huawei/Montage connect Galaxy S8+ vs Mate 10 Pro - Welches Android-Smartphone ist das bessere?

Huawei ist der große Verfolger von Samsung. Mit dem Mate 10 Pro steht der Verkaufsstart des nächsten großen Flaggschiffs bevor. Doch wie schlägt es sich im Duell mit der Samsung-Konkurrenz? Wir lassen in diesem Vergleich das Huawei Mate 10 Pro gegen das Samsung Galaxy S8+ antreten, das im Vorweihnachtsgeschäft mittlerweile zu attraktiven Preisen erhältlich ist.



Preis, Release und Farben

Das Samsung Galaxy S8+ ist nun schon seit Ende März 2017 auf dem Markt, zu dieser Zeit startete es mit einem Herstellerpreis von 899 Euro - ein gutes halbes Jahr später ist das Smartphone nun bereits für Preise um 600 Euro zu haben. Diese variieren je nach Farbe. Zu haben ist das Galaxy S8+ in den Farben Midnight Black, Arctic Silver, Orchid Grey, Coral Blue und Rose Pink. Im Lieferumfang befinden sich ein Netzadapter, Kopfhörer, ein microUSB-Adapter von Typ C auf Typ B sowie ein Adapter von USB-Typ C auf USB-Typ A und ein USB-C-Kabel.

Das Huawei Mate 10 Pro kann ab sofort im Elektrohandel bei Saturn und Media Markt, online zum Beispiel bei Amazon und bei Mobilfunkanbietern wie der Telekom, Vodafone oder O2 vorbestellt werden. Offizieller Verkaufsstart in Deutschland ist der 22. November. Zusammen mit einem Vertrag bekommt man das Mate 10 Pro günstiger, regulär wird es zum Preis von aktuell 799 Euro vertrieben.

Erhältlich ist es in den Farben Titanium Grey and Midnight Blue. Bei Vodafone gibt es das Smartphone außerdem exklusiv im Farbton Mocha Brown. Im Lieferumfang befinden sich neben dem Smartphone ein Ladegerät, USB-C-Kabel und Kopfhörer.

Display, Größe und Design

Das Galaxy S8+ besitzt ein randloses AMOLED-Display und misst im vollen Rechteck 6,2 Zoll. Samsung designt die Galaxy-S8-Modelle mit "Curved Egdes". Ohne die abgerundeten Kanten misst das Display 6,1 Zoll. Was die allgemeinen Maße angeht, so bringt es das S8+ in der Höhe auf 159,5 mm, 73,4 mm in der Breite und eine Dicke von 8,1 mm. Es wiegt 173g.

© Huawei Das Huawei Mate 10 Pro ist ein den Farben Grau, Blau und Braun erhältlich.

Das S8+ wird von einem Metallrahmen zusammengehalten und von Gorilla-Glass 5 geschützt. Das Smartphone ist nach IP68-Standard vor Staub und Wasser geschützt. Damit kann das Galaxy problemlos bis zu einer halben Stunde in 1,5 Metern Tiefe in klarem Wasser verbleiben, ohne Schaden zu nehmen. Das Display bietet eine Auflösung in Quad-HD mit 2.960 x 1.440 Pixeln bei einer Pixeldichte von 529 ppi.



Beim Huawei Mate 10 Pro bekommen ​Nutzer ein vollflächiges, 6 Zoll großes Display. Damit ist der Bildschirm bei beiden Smartphones nahezu gleich groß. Das Mate 10 Pro besitzt jedoch keine abgerundeten Kanten. Das Huawei-Phablet ist 154,2 mm hoch und 74,5 mm breit und mit 7,9 mm geringfügig dünner. Auch das Gewicht ist mit 178 g dem des Samsung-Modells relativ ähnlich.

Beide Smartphones sollten in etwa gleich gut in der Hand liegen, doch die Curved Edges von Samsung machen das S8+ definitiv zum Handschmeichler. Auch Huawei setzt beim Design auf Glas und bietet Schutz vor Staub und Wasser nach IP-Standard 67. Damit bleibt das Mate 10 Pro in bis zu 1 Meter Tiefe in klarem Wasser unversehrt. Die Bildschirmauflösung des OLED-Displays bei Huawei beträgt 2.160 x 1.080 Pixel und entspricht damit in etwa einer Full-HD-Auflösung. Die Pixeldichte liegt bei 402 ppi.​



© Samsung Das Galaxy S8 bietet ein brillantes OLED-Display, das fast die komplette Vorderseite einnimmt.

Prozessor, Akku und Speicher

Im Inneren des Galaxy S8+ werkelt Samsungs hauseigener Exynos-8895-Prozessor mit acht Kernen. Davon takten vier mit jeweils bis zu 2,3 GHz und vier mit jeweils bis zu 1,7 GHz. Bei den Benchmarks in unserem connect-Test des Galaxy S8 und S8+ erzielte das Smartphone hervorragende Ergebnisse. Zum Prozessor gibt es einen 4 GB starken Arbeitsspeicher und internen Speicherplatz von 64 GB, der zusätzlich per microSD um bis zu 256 GB erweitert werden kann.

Der Akku des S8+ hat eine Kapazität von 3.500 mAh und schaffte in unserem Test gute neuneinhalb Stunden im Display-Betrieb. Das S8+ kann außerdem kabellos per Induktion geladen werden, eine entsprechende Ladestation gibt es separat zu kaufen. Das S8+ verfügt auuch über Schnell-lade-Technologie.

Auch Huawei setzt beim Prozesssor auf Hausware und verbaut im Mate 10 Pro den Kirin-970-Prozessor des Tochterkonzerns HiSilicon. Auch hier handelt es sich um eine Octa-Core-CPU bestückt mit vier Kernen à 2,3 GHz und vier Kernen à 1,8 GHz. Zum leistungsstarken Prozessor spendiert Huawei 6 GB RAM Arbeitsspeicher sowie 128 GB internen Speicher.

Die Ausdauer des 4.000-mAh-Akku im Mate 10 Pro hat uns so begeistert, dass wir Huawei dafür unser Testsiegel mit der Wertung "überragend" verliehen haben. Mehr dazu lesen Sie in unserem connect-Test. Über eine kabellose Ladefunktion verfügt das Mate 10 Pro leider nicht. Immerhin wird die Schnelllade-Technologie Quick Charge unterstützt.

