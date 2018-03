Samsung Galaxy S8: Passendes Zubehör zum Drucken und Musikhören

Samsung hat auch in der Unterhaltungssparte jede Menge spannendes Zubehör in petto. Wir haben uns Kopfhörer, Bluetooth-Speaker und einen brandneuen mobilen Drucker näher angeschaut.

© Samsung Samsung Level Active (EO-BG930)

Samsung Level Active (EO-BG930)

Der Name ist Programm, denn die In-Ear-Kopfhörer Level Active bieten sich besonders für den Einsatz beim Sport an. Mit einer Taste im rechten Hörer lässt sich das Training über die Samsung-App S Health starten. Die Hörer sind mit Bluetooth und einer Freisprechfunktion ausgestattet und besitzen ein Nackenkabel mit integrierter Fernbedienung.

Zum Lieferumfang gehören neben Ohrpassstücken auch ein Ohrbügel und zwei Wingtips zur Verankerung der Hörer im Ohr. Im Labor haben wir einen tief reichenden, zu den Höhen eher früh abfallenden Verlauf gemessen. Diesen Charakter zeigt der Samsung auch beim Soundcheck.

Anzeige

Pro gute Klangeigenschaften

gute Klangeigenschaften sicherer Tragekomfort

sicherer Tragekomfort Ohrpassstücke, Ohrbügel und Wingtips im Lieferumfang

Ohrpassstücke, Ohrbügel und Wingtips im Lieferumfang Bluetooth

Bluetooth Kabelfernbedienung

Kabelfernbedienung spritzwasserfeste Beschichtung

spritzwasserfeste Beschichtung günstiger Preis

günstiger Preis Samsung Level-App Contra zurückhaltende Höhen Fazit Praxistest: 5 von 5 Sternen für den Samsung Level Active (EO-BG930)

© Samsung Samsung Level In ANC (EO-IG930)

Samsung Level In ANC (EO-IG930)

Der kabelgebundene Level In ANC bietet zum besonders günstigen Preis von 60 Euro eine aktive Geräuschunterdrückung, die im Test hervorragend funktionierte. Dank der Stabilisierungsstücke sitzt der In-Ear-Kopfhörer zudem stabil im Ohr des Nutzers - zwei verschiedene Größen befinden sich im Lieferumfang.

Im Labor entpuppte sich der Level In ANC als Musterschüler mit nur geringen Verzerrungen und einem hohen Wirkungsgrad. Klanglich liefert das In-Ear-Modell ein kräftiges Bassfundament und eher zurückhaltende Höhen. Mit dieser spaßbetonten Abstimmung macht der günstige Samsung-Hörer richtig Laune.

Pro guter Klang mit kräftigen Bässen

guter Klang mit kräftigen Bässen hoher Tragekomfort

hoher Tragekomfort Ohrpass- und Stabilisationsstücke im Lieferumfang

Ohrpass- und Stabilisationsstücke im Lieferumfang gut funktionierende Geräuschunterdrückung mit Talk-in-Funktion

gut funktionierende Geräuschunterdrückung mit Talk-in-Funktion hoher Wirkungsgrad

hoher Wirkungsgrad sehr günstiger Preis Contra zurückhaltende Höhen Fazit Praxistest: 4 von 5 Sternen für den Samsung Level in ANC (EO-IG930)

© Samsung Samsung Level U Pro (EO-BN920)

Samsung Level U Pro (EO-BN920)

Einen speziellen Lauscher hat Samsung mit dem Level U Pro im Programm. Das In-Ear- Modell mit Bluetooth ist mit einem stabilen, aber dennoch flexiblen Nackenbügel ausgerüstet. Der Tragekomfort ist gut, wenn auch nicht ganz so komfortabel wie bei den anderen In-Ears.

Für klasse Sound soll nicht nur die Bluetooth-Technik "UHQ Audio" sorgen, die bereits beim Level On Pro überzeugen konnte, auch 2-Wege-Treiber hat Samsung spendiert. Im Labor lief dann auch alles top, vor allem der späte Höhenabfall gefällt. So spielt der Level U Pro besonders klar auf und wird von einem satten Bass begleitet. Eine tolle Vorstellung!

Pro hervorragender Klang zum fairen Preis

hervorragender Klang zum fairen Preis Ohrpassstücke im Lieferumfang

Ohrpassstücke im Lieferumfang Bluetooth

Bluetooth Freisprechfunktion

Freisprechfunktion Bedienelemente am Nackenbügel

Bedienelemente am Nackenbügel Samsung Level-App Contra Tragekomfort könnte noch besser sein Fazit Praxistest: 4 von 5 Sternen für den Samsung Level U Pro (EO-BN920)

© Samsung Samsung Mobile Photo Printer (EI-MN930)

Samsung Mobile Photo Printer (EI-MN930)

Wer die besten Partyschnappschüsse oder die neuesten Lacher des Nachwuchses sofort zu Papier bringen möchte, für den hat Samsung neuerdings einen mobilen Drucker im Angebot. Der Mobile Photo Printer ist so groß wie eine externe Festplatte im 2,5-Zoll-Format, in den etwas gewöhnungsbedürftigen Farben Blau und Pink erhältlich und kostet etwa 150 Euro.

Der Gehäusedeckel unter dem Klappcover lässt sich öffnen und gibt das Fach für das Fotopapier frei, das in der Größe 98 x 56 Millimeter und im modernen 16:9-Format verfügbar ist. Die Druckauflösung beträgt dabei beachtliche 336 dpi. Den ausführlichen Praxistest finden Sie hier.

Pro kompakte Bauform

kompakte Bauform gute Druckergebnisse

gute Druckergebnisse sehr einfache Bedienung

sehr einfache Bedienung Kopplung per NFC

Kopplung per NFC App bietet viele Formate zur Auswahl

App bietet viele Formate zur Auswahl Motive lassen sich in der App bearbeiten

Motive lassen sich in der App bearbeiten spezielles Papier benötigt keine Farbkartuschen Contra recht hoher Preis Fazit Praxistest: 4 von 5 Sternen für den Samsung Mobile Photo Printer (EI-MN930)

© Samsung Samsung Level Box Slim (EO-SG930)

Samsung Level Box Slim (EO-SG930)

Einen robusten Bluetooth-Lautsprecher für den kommenden Sommer bietet Samsung mit der Level Box Slim an. Das kompakte Böxchen kostet um die 100 Euro und ist so flach, dass es bequem in die Gesäßtasche passt.

Mit seinem ausklappbaren Standfuß auf der Rückseite lässt sich der Speaker zudem überall sicher aufstellen. Auch für den Einsatz am Baggersee ist die Level Box Slim dank ihrem spritzwassergeschützten Gehäuse bestens gerüstet. Den ausführlichen Praxistest finden Sie hier.

Pro kompakt und handlich

kompakt und handlich integrierter Standfuß

integrierter Standfuß spritzwassergeschütztes Gehäuse in drei Farben

spritzwassergeschütztes Gehäuse in drei Farben Bluetooth

Bluetooth Freisprech-, Auflade- und Dual-Sound-Funktion

Freisprech-, Auflade- und Dual-Sound-Funktion Samsung Level-App Contra mittenbetonter Klang mit wenig Bass Fazit Praxistest: 4 von 5 Sternen für den Samsung Level Box Slim (EO-SG930)

© Samsung Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)​

Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)

Samsung mausert sich immer mehr zum Geheimtipp in Sachen Kopfhörer für den Mobileinsatz. Diesen Eindruck kann auch das aktuelle Topmodell Level On Pro im Praxistest bestätigen. Der zusammenklappbare On-Ear-Kopfhörer ist in Schwarz und Gold erhältlich und kostet knapp 300 Euro.

Weiche Polsterungen für die Ohren und den Kopf sorgen für ein angenehmes Tragegefühl. Selbst Brillenträgern, wie der Tester einer ist, kann man den Samsung-Lauscher bedenkenlos empfehlen, denn das weiche Polster absortiert viel vom Druck auf die Brillenbügel. Den ausführlichen Praxistest finden Sie hier.

Pro toller Tragekomfort

toller Tragekomfort hervorragender Klang; sehr gute aktive Geräuschunterdrückung

hervorragender Klang; sehr gute aktive Geräuschunterdrückung Talk-in-Funktion

Talk-in-Funktion gute Touchsteuerung

gute Touchsteuerung Bluetooth

Bluetooth Freisprechfunktion

Freisprechfunktion Kabelnutzung möglich

Kabelnutzung möglich Beutel

Beutel Samsung Level-App Contra hoher Preis Fazit Praxistest: 5 von 5 Sternen für den Samsung Level On Pro Wireless (EO-PN920)

Tipp: Cover, die Schutz und Funktionserweiterung vereinen, bis zu Ladelösungen, die den Akku in jeder Lebenslage bei Laune halten, zeigen wir Ihnen hier in dieser Galerie mit vielem weiteren Zubehör für das Galaxy S8 und S8+​.



Grenzenlos beeindruckend Samsung Galaxy S8 Das große Themenspecial zum Samsung Galaxy S8 und Galaxy S8+: Entdecken Sie jetzt, wie Samsungs neue Top-Modelle die Smartphone-Welt revolutionieren.

Unboxing: Samsung Galaxy S8 Quelle: connect Packungsinhalt und Ausstattung des Samsung Galaxy S8 im Unboxing-Video.

Anzeige

Mehr zum Thema Smartphone-Security Samsung Galaxy S8: Bio-Sensoren und Sicherheitsfeatures… Das Galaxy S8 und das Galaxy S8+ bieten neben dem üblichen Fingerprintsensor weitere starke Entsperrmechanismen.​​ So funktionieren die Bio-Sensoren.

Galaxy S8+ Galaxy S8+ mit Dual-SIM: Ab sofort im Samsung-Shop Das Galaxy S8+ gibt es ab sofort auch mit Dual-SIM-Funktion. Das Galaxy S8+ DUOS ist exklusiv im Samsung-Shop zum Preis von 899 Euro erhältlich. Gerüchte zum Galaxy-S8-Nachfolger Galaxy S9 kommt angeblich mit 1.000-FPS-Kamera Das Galaxy S9 könnte mit einem neuartigen Bildsensor ausgestattet sein, der Super-Zeitlupen ermöglicht. Ein Konter gegen das iPhone X?

Gerüchte Galaxy S8 und Note 8: Android 8.0 Oreo Update kommt erst… Viele Nutzer eines Galaxy S8 (Plus) und Note 8 warten sehnsüchtig auf das Android 8 Update. Nun gibt es neue Informationen von Samsung. Samsung Oktober-Patch Galaxy S8 (Plus): Probleme mit Schnellladefunktion nach… Offenbar gibt es Probleme mit der Schnellladefunktion bei Galaxy S8 und S8+. Grund dafür könnte das Oktober-Update von Samsung sein.