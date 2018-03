Einschlaf-App: Schlafen und entspannen

© Weka/Archiv Lassen Sie sich abends langsam in eine imaginäre Welt entführen.

Pro beruhigende Musik und Flüsterstimmen

beruhigende Musik und Flüsterstimmen einfache Bedienung Contra altbackenes Design

altbackenes Design kein frei einstellbarer Timer​​

Das Modell dieser Gratis-App ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber es wirkt: Eine Kombination aus sanfter Musik und Flüsterstimmen schickt die Gedanken auf Reisen. Das Design ist zwar nicht auf Höhe der Zeit, die Bedienung gelingt aber einfach, alle wichtigen Funktionen sind intuitiv erreichbar.

Eine Fantasiereise setzt sich aus einem von drei Einschlafliedern und bis zu drei Flüstermodulen zusammen, wobei sich die Lautstärke für jeden Sound einzeln regeln lässt. Sachte und leise beschreiben die Stimmen dann je nach gewähltem Thema eine Strand- oder Waldlandschaft und versetzen einen suggestiv in Entspannung. Vor dem geistigen Auge entsteht eine Szenerie, in die man komplett eintaucht. Die Musik und die leisen Stimmen beruhigen, lenken von den eigenen Gedanken ab und führen so ganz langsam zum Einschlafen.



© Weka/Archiv Das Design ist eher zweckmäßig als modern, was den Nutzen jedoch nicht schmälert.​

​Einen Timer gibt es zwar nicht, dafür beendet die App die Tonausgabe automatisch nach spätestens 50 Minuten. Durch Variationen innerhalb der Flüstermodule hört man so schnell keinen Abschnitt doppelt. Wer mit den Gratis-Szenarien durch ist, kann die Vollversion für 5,99 Euro laden, die weitere Themen und mehr Musik bietet.​​

