Sehen & Hören: mehr Kommunikations-Komfort

Spätestens seit dem Siegeszug von E-Mail sind Notebooks nicht nur Arbeitswerkzeug und Unterhaltungsplattform, sondern auch ein zentrales Kommunikations-Medium. Weil elektronische Kommunikation zunehmend multimedial wird, ergeben sich auch für Notebooks neue Anforderungen.

© Logitech Eine Webcam macht Ihr Notebook kommunikativer.

Webcams

So ergänzen Instant-Messaging- und Chat-Lösungen wie Microsofts "Windows Live Messenger", der "Yahoo! Messenger" sowie AOL Instant Messaging oder kurz "AIM" den elektronischen Post-Austausch. Mit diesen Tools und einem schnellen Internet-Anschluss ist die Kommunikation aber nicht nur auf getippte Nachrichten beschränkt. Sofern das Notebook mit einer Web-Kamera oder englisch "Webcam" ausgestattet ist, kann man mit diesen Programmen auch echte Videotelefonate beziehungsweise "Video-Chats" führen.

In teureren und neueren Notebooks ist so eine Webcam oft schon oberhalb des Displays eingebaut. Fehlt sie, lässt sie sich aber nachrüsten - zur Wahl steht dazu ein großes Angebot externer Kameras. Sie bieten komfortable Funktionen wie Autofokus, Belichtungsautomatik und sogar automatische Gesichtsverfolgung und haben zum Teil schon so hohe Pixelauflösungen, dass man auch hochwertige Standbilder damit aufnehmen kann. Achten Sie beim Kauf auch darauf, dass sich die Kamera stabil am Notebook-Display oder PC-Monitor befestigen lässt und dass die mitgelieferte Software kompatibel zu den von Ihnen genutzten Chat-Systemen ist.

© Logitech Headsets taugen nicht nur für VoIP-Telefonierer.

Headsets

Sogar der Voice-over-IP-Dienst Skype unterstützt mittlerweile Videotelefonate. Gut, dass in vielen Webcams wie den Quickcam-Modellen von Logitech auch gleich ein Mikrofon zur Tonaufzeichnung eingebaut ist. Ein wichtiges Utensil zum Telefonieren am Mobilrechner sind aber auch Headsets - Kombinationen aus Ohr/Kopfhörer und Mikrofon.

Es gibt sehr komfortable und hochwertige per Kabel angeschlossene Varianten, die mit Funktionen wie Rauschunterdrückung oder einem Lautstärkeregler im Kabel überzeugen. Wer's drahtlos bevorzugt, kann aber gerade für VoIP-Telefonate auch ein drahtloses Headset wählen, das per Bluetooth mit dem Rechner verbunden wird. Ist dieser Funk- Standard nicht ohnehin im Notebook vorhanden, kann auch ein Bluetooth-Empfänger in Form eines kleines USB-Steckers nachgerüstet werden.

© Logitech Für Powerpoint- Dompteure: der Cordless 2,4 GHz Presenter.

Präsentationsgeräte

Vor allem im Geschäftsalltag sind Notebooks schon aus einem Grund aus Besprechungen, Konferenzen und Veranstaltungen nicht mehr wegzudenken. Das Schlagwort heißt Powerpoint. Kaum ein Vortrag kommt heute noch ohne Unterstützung durch die digitalen Geschäftsgrafik-Folien aus.

Ein pfiffiges Hilfsmittel für Präsentatoren ist der Cordless 2,4 GHz Presenter von Logitech: Das für 80 Euro angebotene Gerät ist eine Funk-Fernbedienung zum Vor- und Zurückschalten der Präsentationsfolien während des Vortrags. Auch die Ausgangslautstärke des Notebooks lässt sich damit regeln, und ein eingebauter Timer hilft dabei, die geplante Redezeit einzuhalten. Mit dem integrierten Laserpointer lassen sich überdies noch Details auf den projizierten Folien hervorheben. Da der zugehörige Empfänger in der praktischen Transporttasche immer mit dabei ist, kann man den Cordless 2,4 GHz Presenter mit wenigen Handgriffen an jedem Notebook anschließen.

