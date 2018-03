Shopping-Ratgeber

In welchem Shop Sie was erwartet, zeigt der Feldversuch von connect.

Supermärkte: Aldi, Lidl, Rewe & Co.

Zwischen Lebensmitteln stapeln sich in Supermärkten öfter mal Notebooks und anderes Elektrogerät. Die Angebote sind natürlich auf den Durchschnittskunden zugeschnitten - wer ein Notebook mit speziellen Talenten sucht, wird dort kaum fündig. Auch ist ein Ausprobieren vor dem Kauf ausgeschlossen, was vor allem wegen des wichtigen Checks der Displayqualität ein Problem ist. Andererseits nehmen die Märkte bei ihnen gekaufte Geräte bei Nichtgefallen meist klaglos zurück.

Fazit: Da auch andere billig können und mehr bieten - besser woanders kaufen.

Elektro-Großmärkte: Media Markt & Co.

In Elektrogroßmärkten stehen Notebooks angeschlossen zum Ausprobieren bereit. Zudem können Sie dort richtig gut beraten werden. Wohlgemerkt: können. Denn nicht jeder "Berater" wird diesem Titel gerecht. Dafür sind die Preise oft ähnlich niedrig wie in den Supermärkten. Aber das gilt nicht immer, manchmal sind auch nur die UVPs der Hersteller ins Katalog-Rampenlicht gerückt und Zubehör wie Monitor- oder Druckerkabel sind in Elektrogroßmärkten nicht selten überraschend teuer.

Fazit: Hier kauft, wer weiß, was er will. Allerdings sollte man vorher den Preis prüfen.

Fachhändler: Arlt, PC-Spezialist & Co.

Ein Anachronismus in der grassierenden Geiz-ist-geil-Gesellschaft sind Fachhändler, die sich auf Computer spezialisiert haben und gute Beratung verbunden mit einem Top-Service bieten. Bei den meisten dieser Shops können Sie beispielsweise ein defektes Notebook einfach auf die Theke stellen, der Berater schaut es sich dann vor Ort sofort an. Weitere gute Nachricht: Trotz der Serviceleistungen sind die Gerätepreise recht günstig.

Fazit: Wer viel Wert auf zuverlässige Beratung und prompten Service bei moderaten Preisen legt, ist beim Fachhändler richtig.

Online-Shops und Internet-Händler

Im Internet einkaufen war vor einigen Jahren noch etwas für Wagemutige. Heute sind Amazon, eBay und Co. florierende Marktplätze. Im Web findet man über Preisvergleiche meist die billigste Offerte für ein gesuchtes Produkt, sollte aber beim Händler genau hinschauen. Denn leider tummeln sich im Netz auch schwarze Schafe. Tipp: Bei Amazon liegen die Preise oft weit unter denen, die MediaMarkt und Co. als angeblich "billig" bewerben.

Fazit: Der Online-Einkauf bei unbekannten Händlern ist riskant, gute Preise gibt's aber auch bei seriösen Anbietern.

