In Sachen Sicherheit hat Signal​ seinen Ritterschlag bereits erhalten. Kein geringerer als Edward Snowden empfiehlt den Einsatz dieses Messengers. Das liegt daran, dass Nachrichten vollständig verschlüsselt übertragen werden - nur Absender und Empfänger, aber niemand dazwischen kann sie mitlesen. Das alleine ist ein Trick, den auch andere WhatsApp-Alternativen beherrschen. Aber Signal hat den der Verschlüsselung zugrunde liegenden Programmcode veröffentlicht, so dass Experten ihn prüfen und die Sicherheit des Verfahrens bestätigen konnten. Mittlerweile setzen auch WhatsApp, Facebook Messenger und Google Allo das von Signal eingeführte Verfahren ein.

Signal ist für Android und iOS erhältlich. Eine Web-Version gibt es ebenfalls, sie setzt den Browser Google Chrome voraus. Neben verschlüsselten Chats beherrscht die Software auch den Versand unverschlüsselter SMS. Sie kann Audionachrichten übertragen und lässt Sie auch mit Ihrem Gesprächspartner telefonieren, wahlweise nur per Audio oder auch per Video. Darüber hinaus gibt es Gruppenchats und Videonachrichten.

In Signal integriert ist die Suchfunktion von Giphy.com. So können Sie Ihren Chats ganz einfach animierte GIFs hinzufügen. Unterhaltungen lassen sich so einstellen, dass sich die darin ausgetauschten Nachrichten automatisch nach einiger Zeit löschen. Unter Android hat Signal die Apps TextSecure und RedPhone abgelöst. Die Software ist kostenlos, die Nutzung setzt die Registrierung mit der Handy-Nummer voraus.

