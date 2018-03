Der Anbieter liefert Cloud-Telefonie mit ordentlicher Performance und cleverer Mobilfunkintegration.​

Der in Düsseldorf ansässige Anbieter hat auch unter Privatkunden einen guten Namen, wenn es um VoIP-Telefonie geht. Gezielt an Geschäftskunden richtet sich das IP-Centrex-Angebot „Sipgate Team“. Wie Vio Networks vermarktet Sipgate keine eigenen Breitbandanschlüsse. Daher haben wir auch diese Cloud-Telefonanlage mit 16-Mbit-DSL-Leitungen der Telekom ans Internet angebunden. Zum Test tritt die kleinste Konfiguration der virtuellen TK-Anlage an, die für drei Teilnehmer ausgelegt ist. Zu den Besonderheiten dieser Lösung zählt ihre Mobilfunkintegration: So bietet Sipgate eigene SIM-Karten an, die das E-Plus-Netz nutzen, die Mobiltelefone jedoch als vollwertige Nebenstellen in „Sipgate Team“ einbinden.​

© WEKA Media Publishing GmbH Die Sprachlaufzeit aus dem Homeoffice hatte bei Sipgate Verbesserungspotenzial.

Performance im gutem Mittelfeld

Die im vierwöchigen Testzeitraum erfassten Messwerte verorten Sprachqualität, Rufaufbauzeiten und Signallaufzeiten im guten Mittelfeld. Und dank Telekom-DSL liegen die Datenmessungen sowie Zugriffe auf Webseiten auf sehr hohem Niveau. Auffällig sind jedoch extrem hohe Sprachlaufzeiten bei einigen Verbindungen im eigenen Netz (vor allem vom Homeoffice zur Firmenzentrale). Zudem liegt die Fehlerrate bei Faxübertragungen mit 37,64 % am unrühmlichen Ende des Testfelds.​

Fazit

Einzelne Werte wie etwa die Sprachlaufzeit von Homeoffice zu Firmenzentrale (Diagramm) bieten Verbesserungspotenzial. Insgesamt liegen die im Test beobachteten Leistungen von Sipgate jedoch im guten Mittelfeld.​

connect Testurteil:​ befriedigend (364 von 500 Punkten)



