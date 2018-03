Skiresort.de, Bergfex Ski Lite und Skiinfo App

© Weka/Archiv Die Testberichte von Skiresort.de besitzen eine detailliert Aufteilung. In der Übersicht lassen sich die Grundinformationen leicht überblicken.

Skiresort.de App



Wer sucht, der findet! Bei der riesigen Auswahl an Gebieten ist für jeden etwas dabei. Die Skiresort.de App liefert Informationen zu weltweit 5200 Skigebieten aufs Display. Zum Glück kann man die Auswahl nach seinen Bedürfnissen eingrenzen: Die Suche ermöglicht das Filtern nach Ländern und Regionen. Mit der Sortierfunktion können diese dann beispielsweise nach Länge der Pisten geordnet werden. Eine Besonderheit der App sind die Testberichte, die für 400 Skigebiete bereitstehen. So ist bei der Suche auch eine Sortierung nach Testergebnissen möglich.

Wer das passende Schneeparadies gefunden hat, sieht in einer Kachelübersicht die wichtigsten Informationen. Hier kann man auch nützliche Details aufrufen – etwa ein Diagramm, das die Verteilung der Pistenkilometer in drei Schwierigkeitsstufen darstellt. Weitere Informationen zum Pistenplan, dem Testbericht, der Schneehöhe, der Wettervorhersage und zu Webcams sind ebenfalls vorhanden. Auch Tipps zu weiteren Gebieten und umliegenden Unterkünften lassen sich in der App einsehen.



Pro größte Auswahl an Skigebieten

größte Auswahl an Skigebieten 400 detaillierte Testberichte Contra Qualität der Pistenpläne

Qualität der Pistenpläne textlastige Favoritenauflistung

© Weka/Archiv Bergfex bietet einzigartige Schnee- und Niederschlagskarten und überzeugt mit seiner übersichtlichen Gestaltung.

Bergfex Ski Lite​

Mit dieser App hat man die wichtigsten Informationen im Blick. Hinter der Bergfex-App steht wie bei Skiresort.de eine Internetseite, die Informationen zu Skigebieten bereithält. Wie auch die anderen Info-Aps kann man seine Lieblingsregionen als Favoriten abgespeichern. Das erleichtert einen schnellen Zugriff auf häufig genutzte Skigebiete.

In der Favoritenübersicht lassen sich auch tagesaktuelle Bilder, die Wettervorhersage für die nächsten Tage, geöffnete Lifte und die Schneequalität einsehen. Möchte man mehr Informationen haben, weiß die Gebietsübersicht Rat: Mit einem Blick lassen sich Öffnungszeiten, Pistenplan, Schneehöhe, Wettervorhersage und Skipass-Preise erfassen. Auch eine allgemeine Beschreibung des Skigebiets wird geboten.

Für Informationen zu Unterkünften und Skiverleihern leitet die App auf die Webseite von Bergfex weiter. Ein großes Plus: Als einzige App stellt Bergfex Wetterkarten von Europa mit Prognosen für Niederschläge bereit – so kann man sich schon frühzeitig auf eventuellen Neuschnee freuen. Die Pro-Version der App kostet 2,99 Euro: Sie bietet stündliche Wetterprognosen mit Daten von 200 Wetterstationen in den Alpen, genauere Schneevorhersagen und Skilehrervideos.​



Pro sehr übersichtlicher Aufbau

sehr übersichtlicher Aufbau detaillierte Wetterprognosen und Wetterkarten Contra

© Weka/Archiv Skiinfo bietet eine gute Aufbereitung der Informationen im Gebietsprofil. Eine Schneefallhistorie ist im Test einmalig.

Skiinfo App

​Skiinfo bietet Daten zu mehr als 2000 Skigebieten, unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Frankreich. Die App sichert geprüfte und tagesaktuelle Schneehöhen, Wettervorhersagen und einen Powderalarm bei frischem Schneefall zu.

Auch bei Skiinfo kann man Gebiete als Favoriten speichern. Eine Sortierung nach Schnee- und Neuschneehöhe erleichtert die Auswahl des Reiseziels. Informationen sind in verschiedenen Tabs geordert: So lassen sich Webcambilder, eine Wettervorhersage, detaillierte Skipass-Preise und ein Pistenplan für jedes Gebiet aufrufen. Nach vorherigem Download funktioniert der Pistenplan sogar offline. Mitglieder der Community können außerdem Fotos und Schneeberichte des Gebiets einstellen, wobei die zeitlichen Abstände zwischen den Berichten relativ groß sind.



Pro klares und übersichtliches Layout

klares und übersichtliches Layout Einbindung der Community mit Schneeberichten und Fotos Contra Schneevorhersagen stimmen nicht mit andern Anbietern überein

