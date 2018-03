Schlaftracking-App: Sleep as Android

© Weka/Archiv Sleep as Android Logo

Pro großer Funktionsumfang

großer Funktionsumfang Schlafsounds enthalten

Schlafsounds enthalten vielfältige Weckaufgaben Contra Webseite mit Erklärungen nur auf Englisch​​

Sleep as Android ist ebenfalls eine Tracking-App, die den Schlafzyklus misst. Ihr Funktionsumfang ist wesentlich größer als der von Sleep Better, was sie jedoch auch etwas unübersichtlicher macht. Um sich anfangs zurechtzufinden, gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die grundlegenden Einstellungen. Die Schlafmessung kann man mit den Bewegungssensoren des Handys, dem Mikrofon oder mit einer gekoppelten Smartwatch durchführen – wer zu zweit im Bett liegt, erhält mit der letztgenannten Messmethode wahrscheinlich die genauesten Ergebnisse.

Zusätzlich zu den Bewegungen kann man seine Schlafgeräusche aufzeichnen lassen. Neigt sich die Nacht dem Ende entgegen, kommt der intelligente Wecker ins Spiel, der einen innerhalb eines vorher definierten Zeitraums sanft aus den Träumen klingelt. Eine clevere Aufstehhilfe für Schlafnasen ist die einstellbare Weckaufgabe, die man kostenlos als Erweiterung laden kann.



© Weka/Archiv Screenshots: Sleep as Android

Damit der Wecker verstummt, muss man zum Beispiel eine Rechenaufgabe lösen. Am besten funktioniert wohl der im Bad aufgehängte QR-Code, den man erst scannen muss, bevor der Wecker aufhört zu klingeln. Wir hatten hin und wieder Probleme beim Einscannen, sodass der Adrenalinpegel gleich in die Höhe schoss. Wer in Besitz einer smarten Beleuchtung wie Phillips Hue ist, kann diese mit der App koppeln und als Lichtwecker nutzen.

Der Schlafbericht informiert morgens über die Schlafdauer und den Tiefschlafanteil. Auf zwei Diagrammen erkennt man seine nächtlichen Bewegungen und die daraus ermittelten Schlafphasen relativ genau. Eine exaktere Bewertung des Schlafs seitens der App fehlt dagegen. Nach einem 14-tägigen Testzeitraum kann man die App für 3,99 Euro kaufen.​

