Smartphone-Displays im Sonnenlicht-Test: Lesbar oder nicht?

In den dunklen Wintermonaten sieht jedes Smartphone-Display gut aus. Erst die Sonne im Sommer trennt die Spreu vom Weizen. Wir haben geprüft, wie viel man auf aktuellen Top-Smartphones wie Galaxy S7, iPhone 6S, Xperia Z5 und Co. noch erkennen kann, wenn es draußen richtig hell ist.

Galaxy S7, iPhone 6S & Co.

© Preto Perola / shutterstock.com Kaum scheint die Sonne, sind viele Smartphone-Displays nur noch schwer lesbar.

Jeder hat sie schon mal erlebt, die Situation, wenn der Smartphone-Bildschirm mit der Hand abgeschirmt werden muss, weil sonst nichts mehr zu erkennen ist. Kein Wunder, steht die Julisonne im Zenit, geht jedes Display in die Knie. Aber schon an einem wolkenverhangenen Tag im Mai ist es draußen so hell, dass man Mühe hat, wirklich alle Details auf dem kleinen Screen zu erkennen.

Es ist ja nicht nur das Umgebungslicht, mit dem das Display konkurrieren muss, auch Reflexionen auf der Oberfläche stören die Darstellung. Aber wie groß sind die Unterschiede zwischen den Modellen und Herstellern?

So haben wir getestet

Die Kontrastwerte, die wir im Rahmen unseres Testverfahrens ermitteln geben Aufschluss darüber, lassen sich visuell aber nicht nachvollziehen. Wer kann sich schon vorstellen, was ein Kontrastverhältnis von 1:30 bei einer Umgebungshelligkeit von 20.000 Lux für die Darstellung bedeutet?

Um diese Werte real nachzuvollziehen, haben wir uns einen besonderen Testaufbau ausgedacht, bei dem das Smartphone frontal von zwei Fotolampen mit einer definierten Leuchtkraft angestrahlt wird: 20.000 Lux entsprechen einem Sommertag mit leicht bedecktem Himmel, 500 Lux kommen den Lichtverhältnissen in einem geschlossenen Raum sehr nahe.

© connect So testet connect: Der Display-Messplatz Autronic-Melchers DMS 703 kann Kontrast, Helligkeit und andere Parameter unter extremen Blickrichtungen messen.

In beiden Situationen haben wir das Display fotografiert. Als Motiv diente ein Kartenausschnitt von Google Maps, zum einen, weil es sich um ein farbiges Motiv handelt, zum anderen, weil der Blick auf die Karte zu den klassischen Anwendungsfällen eines Smartphones unter freiem Himmel gehört. Die Unterschiede sind zwar nicht groß, aber doch sichtbar.

Displays im Sonnenlicht-Test: Die Ergebnisse

Folgende Smartphones haben wir getestet: Huawei P9, Sony Xperia Z5, Apple iPhone SE, Apple iPhone 6S, Samsung Galaxy S7 Edge und Samsung Galaxy S6 Edge. Die Ergebnisse des Display-Tests bei Sonnenlicht sehen Sie in der folgenden Bildergalerie:

Galerie Galerie Smartphone-Displays im Sonnenlicht-Test Wie gut lesbar sind Smartphone-Displays bei Sonnenlicht? Wir testen 6 aktuelle Modelle.

