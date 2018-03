Die Smartphones mit dem besten Empfang

© Kar Tr / shutterstock.com Gerade in abgelegenen Gebieten ist ein Smartphone mit guten Funkeigenschaften wichtig.

In den Anfangstagen der GSM-Netze war alles ganz einfach: Entweder das Mobiltelefon hatte Netz, oder es hatte keines. Dazwischen gab es nur ein ganz schmales Band mit besonders gräulicher Sprachqualität, doch besonders gut war der Klang auch bei bester Verbindung nicht.

Heute stellt sich die Situation ganz anders dar. Sind die Voraussetzungen bei Vertrag, Smartphone und Netzversorgung erfüllt, nimmt das Smartphone per LTE Verbindung auf. Im günstigsten Fall kann das bei LTE Advanced CAT 9 in allen drei zur Verfügung stehenden Bändern passieren, was in Deutschland zu einer zurzeit theoretischen Maximalgeschwindigkeit von 375 Mbit/s führt.

Schlechter Funk kostet Bandbreite

In der Praxis ist diese Carrier Aggregation (CA) mit drei Bändern noch eine seltene Ausnahme, im connect-Netzwetter messen wir regelmäßig aber vereinzelt Höchstgeschwindigkeiten um die 250 Mbit/s. Doch auch die sind selten und schon der schlechte Empfang oder zu geringe Sendeleistung in einem Band können die LTE-Verbindung um die Hälfte drosseln. Ist die LTE-Funkleistung generell schwach und befindet man sich eher am Rand der Zelle, so nimmt die Signalstärke ab, die die Zelle vom Smartphone und das Smartphone von der Zelle empfangen. Da aber unvermeidliche Störungen überall näherungsweise konstant sind, schleichen sich Fehler in die Übertragung. Das Netz versucht das zu kompensieren, indem es weniger störanfällige Codierungen zur Übertragung wählt.

Doch mit denen nimmt auch die Datenrate ab. Kommt es ganz schlimm, versucht das Netz von LTE auf ein hoffentlich stärker vorhandenes UMTS-Netz umzuleiten. Um dies zu verhindern, ist es sinnvoll, beim Smartphone-Kauf zunächst auf die Funkqualität bei LTE zu achten. Denn UMTS reduziert die Übertragungsrate auf 42 Mbit/s, und das ist der Idealfall. Steht nur ein Träger zur Verfügung, halbiert sich die Geschwindigkeit und große Entfernungen zwischen Phone und Zelle reduzieren auch hier die Transferraten weiter bis gegebenenfalls auf GSM zurückgeschaltet werden muss.

Wer nicht bei diesem Relikt aus alten Tagen des digitalen Mobilfunks hängen bleiben will, und wer die verminderte Sprachqualität sogenannter Halfrate- Codecs scheut und mit Freunden, Verwandten und Geschäftspartnern lieber in HD-Qalität redet, tut also gut daran, bei der Wahl seines Smartphones auf die Funkeigenschaften zu achten. Am wichtigsten ist dabei LTE, gefolgt von UMTS und GSM als Notnagel für die Telefonie in abgelegenen Orten und in älteren Repeater-Wagen der Deutschen Bahn. Mit einem der in der Bildergalerie vorgestellten funkstarken Smartphones ist die bestmögliche Verbindung dann eine Selbstverständlichkeit.

