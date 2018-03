Universelle Smartphone-Halterungen

© www.hr-imotion.com/hr-grip/halterungen.html HR Splashbox

HR Splashbox

Pro:

Auswahl an Basishalterungen

Quer- und Hochformat möglich

guter Regenschutz (Schutzklasse IPX4)​



Contra:

Bedienknöpfe nicht erreichbar

groß und klobig​



Die klobige Hülle verpackt das Smartphone zwar sicher und stoßgeschützt, wirkt am Lenker aber alles andere als elegant. Das Ladekabel kann bei Bedarf durch eine Gummitülle ins Innere der spritzwassergeschützten Box geführt werden. So ist ein geschütztes Laden in der Halterung möglich. Das Smartphone liegt auf einer weichen Gummimatte und wird von einer Feder an die straff gespannte Folie über dem Display gedrückt.



© www.hr-imotion.com/hr-grip/halterungen.html HR Splashbox

Das ermöglicht sowohl eine gute Ablesbarkeit durch die matte, kaum spiegelnde Folie als auch eine gute Bedienung des Touchscreens. Die Home-Taste lässt sich durch die stabile Folie allerdings nur schwer drücken. Für iPhones liegen dafür spezielle Schaumstoffaufkleber bei. Die Nutzung der Touch-ID-Funktion ist so allerdings nicht möglich. Auch alle anderen Tasten an den Seiten sind nicht erreichbar.

Optimal ablesbar

Am Lenker erfolgt die Befestigung über das bekannte Richter-4QuickFix-System. Im getesteten Bundle lag eine Schraubklemme für den Lenker bei. Über ein Kugelgelenk wird mit Werkzeug die Neigung und Drehung verstellt. So lässt sich die Splashbox sowohl im Quer- als auch im Hochformat optimal ablesbar positionieren. Die Splashbox ist in drei Größen erhältlich, wobei bereits die getestete M-Variante für die meisten modernen Phones zu klein ist.​

© www.tahuna.com/geraete-zubehoer Tahuna Phone

Tahuna Phone

Pro:

stabile und flexible Basishalterung

Quer- und Hochformat möglich: gute Bedienung​



Contra:

kein Witterungsschutz



Tahuna ist vielen Freizeitsportlern von den Teasi-Outdoor-Navigationsgeräten bekannt. Für die neue Smartphone-Touren- App haben sich die Navigationsspezialisten mit dem Halterungsprofi Richter zusammengetan und eine Universal-Lenkerhalterung entwickelt. Die Basis sitzt mittig am Lenker und wird stabil durch Schrauben gehalten. Dabei kann man frei entscheiden, ob die Navigation mehr über dem Vorbau sitzt oder vor dem Lenker positioniert wird. Die Smartphone- Klemme wird über das bekannte 4QuickFix-System von Richter in 90-Grad-Schritten auf der Basis befestigt.



© www.tahuna.com/geraete-zubehoer Tahuna Phone

Seitlicher Halt

Die einzelne Klammer lässt sich mit einer Hand wegschieben und das Telefon einlegen. Anschließend ist das Smartphone über die rutschsicher gummierte Auflagefläche und drei Klammern optimal fixiert. Der Clou sind die schrägen Klemmen: Sie halten das Telefon seitlich an der Kante, ohne dass Tasten gedrückt werden.

Auf der Rückseite befindet sich ein kleines Fach für Schlüssel, Geld und Co, demnächst wird es dafür auch einen Akkupack geben. Einziger Kritikpunkt ist der fehlende Witterungsschutz – der lässt sich im Notfall aber mit einem kleinen Zip-Beutel nachrüsten. Oder man greift zu einer wasserdichten Hülle. Im Test klappte das hervorragend mit einem Live-Proof-Modell.​

