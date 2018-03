© Congstar, Otelo, Blau.de, Fonic Smartphone-Spezial-Pakete

Handytarife sind teuer? Die Pauschalaussage gilt schon lange nicht mehr. Neben Mobilfunkdiscountern setzen auch die Netzbetreiber immer öfter beim Preis Akzente, um ihre hart umkämpften Marktanteile zu halten und weiter auszubauen.

Für unter 30 Euro jede Menge Flats

Doch nach einfacher Preissenkung steht den Anbietern nicht der Sinn: So liegen eher Spezial-Pakete für Smartphone-Nutzer im Trend, die zum moderaten Fixpreis jede Menge Sprach- und Datenleistung enthalten. Beispiel gefällig? Seit September offeriert die Telekom den Tarif "Special Call & Surf Mobil": Für unter 30 Euro pro Monat können Kunden nicht nur unbegrenzt netzintern klönen, sondern bekommen noch eine Sprachflat in ein Fremdnetz nach Wahl sowie eine SMS-Pauschale für den Versand in alle Handynetze obendrauf. Damit nicht genug: Die Bonner packen in den attraktiven Monatspreis auch eine HSDPA-Flat rein. Soviel Extras für wenig Geld - wann gab's das schon bei der Telekom? Wer den Tarif buchen will, muss sich beeilen. Das Aktionsangebot ist bis Ende November zu haben.

© Archiv

Auch Vodafone hält sich nicht zurück und bietet in dem Tarif "Superflat Internet Spezial" vier Flats für unter 30 Euro. Allein sind die D-Netzbetreiber mit ihren attraktiven Angeboten aber nicht: Bei Mobilcom-Debitel, 1&1 sowie Fonic gibt's ebenfalls viel Leistung fürs gleiche Geld. Und auch O2 sowie der Discounter Congstar halten das Preisschild hoch respektive niedrig: Sie offerieren neben Sprachminuten eine SMS- und HSDPA-Datenflat sogar für unter 20 Euro.

