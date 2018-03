Smartphone mit Fernseher und Lautsprecher verbinden

Airplay, Miracast, Google Cast, MHL, Super MHL, DLNA, UPnP, Bluetooth – blicken Sie da noch durch? Falls nicht, kein Problem: connect bringt Übersicht in die vielen Varianten, wie Sie Smartphone und Tablet mit Fernseher, Lautsprecher und Co. vernetzen können.

Airplay, Miracast, DLNA & Co.

© © Andrey Popov / Fotolia.com Tablet-Inhalt drahtlos auf den Fernseher übertragen

Dank ihrer Vielseitigkeit haben sich Smartphones längst auch zu tragbaren Mediencentern entwickelt. Auf ihnen sind Musik, Fotos und oft auch Videos gespeichert - oder sie empfangen Unterhaltungsinhalte per Streaming. Zuhause möchte man diesen Multimedia-Content dann aber vielleicht doch lieber auf dem TV-Gerät beziehungsweise über die Stereoanlage genießen.

Durchblick im Vernetzungsdschungel

Zu diesem Zweck haben Hersteller und Entwickler einen bunten Strauß an Vernetzungsoptionen zusammengebunden - doch die Optionen sind so vielfältig, dass man leicht den Überblick verlieren kann. connect bringt den Durchblick: Lesen Sie auf den nächsten Seiten alles über Airplay, Miracast, DLNA und Co.

