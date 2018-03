Marktübersicht

Smartphones mit 5-Zoll-Display

von Udo Klein

Das Sony Xperia Z steht an der Spitze der Bestenliste, Samsungs Galaxy Note 2 folgt dahinter und die Konkurrenz will auf breiter Front nachziehen. Wir stellen die aktuellen Smartphones mit 5-Zoll-Display vor und zeigen, welche Konkurrenten in den nächsten Wochen und Monaten auf den Markt kommen.