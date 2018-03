Details sorgen manchmal fu?r große Effekte, vor allem optische Details. Zum Beispiel beim neuen Sony MEX-BT3900U (180 Euro). Drei dezente Leuchtstreifen fassen als Kontur die links angebrachte Auswahltaste sowie den perfekt geformten, griffigen Dreh-Dru?ckgeber ein. Das ist schön anzusehen und sehr gut bedienbar...

Mit welcher Kombination aus Drehknopf und Tasten der User die verschiedenen Einstellarbeiten erledigt, erschließt sich ziemlich flott. Einzig die etwas schwammig wirkenden Tasten der schön gestalteten, übersichtlichen Fernbedienung fallen aus dem Rahmen. Bedauerlich, dass Sony weiterhin auf eine deutsche Menüsprache verzichtet - schön, dass die Japaner eine sehr gute deutsche Bedienungsanleitung mitliefern.

In Sachen Radioempfang agierte das MEX-BT3990U auf hohem Niveau. Akkurat und störungsfrei hielt das Sony die Sender auf unseren ausgiebigen autohifi-Testfahrten. Ganz gleich, ob starke oder schwache Sender - das Sony-Steuergerät hatte die Lage an der Empfangsfront stets im Griff.

Sechs Direktwahltasten sorgen für einen schnellen Zugriff auf die Lieblingsstationen; insgesamt lassen sich hier 18 UKW-, sechs MW- und sechs LW-Sender ablegen. Am Siebenfach-Equalizer passt der Sony-Besitzer den Sound an seine Hörgewohnheiten an, wahlweise über eine der sechs Voreinstellungen oder eben frei.

Für die Klangqualität ist dies eigentlich kaum notwendig, denn das Sony-Radio musizierte in der Basiseinstellung sehr neutral und mit hörbarer Liebe zu Details. Ob die Musik dabei von CD kam, vom iPod, von einem MP3-Spieler oder einem USB-Stick spielte dabei kaum eine hörbare Rolle, sofern die Abspeicherung ohne extreme Kompressionsraten erfolgte. An der Aux-In-Buchse oder per A2DP und Bluetooth lassen sich auch Klänge vom Handy einspeisen. Die gut funktionierende Bluetooth-Freisprechanlage, Hoch- und Tiefpassfilter, zwei Vorverstärker-Ausgänge sowie die wahlweise blaue oder rote Tastaturbeleuchtung komplettieren ein Radio, das es in sich hat.

