Sparkarten

Mit den neuen EU-Tarifen ist längst nicht das Ende der Fahnenstange erreicht: Anbieter spezieller Urlaubs-SIM-Karten wie Travel-SIM locken mit Kampfpreisen - und zwar weltweit. So rufen Reisende schon ab 25 Cent die Minute nach Deutschland an; in 76 Ländern ist der Empfang der Gespräche gar kostenlos.

Die Travel-SIM-Karte (www.travelsimshop.com) wird zum einmaligen Preis von 59,90 Euro verkauft. Darin ist ein Gesprächsguthaben von 50 Euro enthalten. Kleiner Wermutstropfen: Man bekommt eine neue Handynummer, die man Freunden und Familie bei Bedarf mitteilen muss.

Ein Blick über die Grenze zeigt, was in puncto Datenroaming geht: Beim neuen Webangebot Abroadband der Telekom Austria kostet 1 MB in 50 Ländern weltweit 59 Cent - ohne Fixkosten oder Vertragsbindung; zum Vergleich: Bei O2 müssen etwa Türkeireisende pro MB saftige 12,29 Euro abdrücken. Die Abroad-SIM-Karte kann auch hierzulande zum einmaligen Preis von 9,90 Euro unter www.abroadband.com bestellt werden.

Orange, ein weiterer österreichischer Netzbetreiber, lockt mit dem Tarif "Hallo Deutschland": Hier sind im Monatspreis von 25 Euro neben 1000 Minuten für Anrufe in alle deutschen und österreichischen Netze auch 100 SMS für den Versand in Österreich und Deutschland enthalten. Fürs Datenroaming innerhalb der EU zahlt der Nutzer 5 Euro pro 50 MB. Das Angebot ist unter www.orange.at bestellbar.

Für Smartphone-Reisende hat der Augsburger Anbieter Prepaid-Global.de ein Sahnestückchen auf Lager: So enthält die Europa-Prepaid-Datenkarte für 44,90 Euro 1 GB fürs Surfen in Österreich, Italien, Großbritannien, Irland, Schweden und Hongkong. Die Datenkarte ist ein Jahr lang gültig und funkt mit bis zu 7,2 Mbit/s in den gut ausgebauten Mobilfunknetzen der Hutchison Telecom. www.prepaid-global.de.

