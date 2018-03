Die besten Standboxen bis 3.000 Euro

© H. Härle, Archiv, MPS Tannoy Precision 6.4

Das Repertoire an modernen Lautsprechern erstreckt sich vom klassischen Mehrwege-Lautsprecher (aktiv wie passiv), bis hin zu ausgefallenen Exoten wie Breitbänder, Flächenstrahler, Hörner oder dem Manger-Wandler. Unzählige Designs und hochwertige Lackierungen in den unterschiedlichsten Farben buhlen um die Gunst der Käufer.

Im Segment der Lautsprecher um 3.000 Euro finden sich im hier vorgestellten Feld zwar keine waschechten Exoten, aber dafür Lautsprecher, die mit technologischem Aufwand zu begeistern wissen, wie z. B. die Tannoy, mit ihrer über die Jahre stets verbesserten und verfeinerten Koaxbauweise. Oder auch Vertreter der klassischen Bauweise, die für das eingesetzten Geld eine enorme Menge Klang und Ästhetik bieten. In der Redaktion sorgten all diese Lautsprecher für lodernden Wohlklang, der Beine zum Wippen und Finger zum Schnippen brachte.

Kaufberatung: Die besten Standboxen bis 1.500 Euro

Wir haben die Empfehlungen der Redaktion zusammengestellt und die Preisentwicklung der aktuellen Modelle zusammen mit der Preisvergleichs-Plattform guenstiger.de eruiert. In der Bildergalerie finden Sie die Top-5-Lautsprecher bis 3.000 Euro der Redaktion, die für langanhaltenden und belebenden Hörgenuss sorgen.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Lautsprecher-Galerie Standboxen - die besten Lautsprecher unter 3.000 Euro Für den Gegenwert von 3.000 Euro sorgen diese Lautsprecher für langanhaltenden Hörgenuss. In der Bildergalerie stellen wir Ihnen die besten Standboxen…

Preis-Leistungs-Tipp: Nubert Nuline 284

Für Freunde einer klaren, frei von unnötigen Schnörkeln gehaltenen Formensprache, sowie gelassenem Understatement, ist die Nubert ein absoluter Favorit der Redaktion und mehr als würdiger Preis-Leistungs-Tipp. Das gewaltige und rabenschwarze Bassgewitter, das dieser Lautsprecher entfachen kann, sieht man ihm auf den ersten Blick gar nicht an.

Vorzüglich auch seine Darbietung in Sachen Detailreichtum und Homogenität. Der Dreiwege-Bassreflex-Lautsprecher kommt in drei modernen Mehrschicht-Lackvarianten, sowie in Echtholzfurnier Nussbaum oder Kirsche in die heimischen Gefilde und bietet enorm viel Klang und Box fürs Geld.

Jetzt kaufen Nubert nuLine 264 - Standlautsprecher (Stück)

Alternative: Phonar Veritas P6 Next

Die Phonar Veritas P6 Next blieb ihrem Namen stets treu verbunden. Der Wahrheit verpflichtet, grundehrlich bis ins Mark und mit viel Temperament gesegnet, bietet sie ein von überragender Rundheit und vorbildlicher Neutralität getragenes Klangbild. Pfiffig, der je nach Gusto und räumlichen Gegebenheiten über das Terminal anpassbare Hochton. Die zeitlos elegante Erscheinung und die gediegen wertige Anfassqualität machen die Phonar zur geschmackvollen Alternative.

Jetzt kaufen Phonar Veritas p6 Next | Nussbaum Furnier EUR 2.198,00

Empfehlung: Tannoy Precision 6.4

Die schottische Tannoy Precision begeisterte die Redaktion durch ihre beinahe unbändige Spielfreude und ihre traumhaft gute Räumlichkeit. Die Tannoy bewegt sich auf allen musikalischen Terrains mit schlafwandlerischer Sicherheit und einer Selbstverständlichkeit, die in dieser Preisregion seines Gleichen sucht, und darüber hinaus einen gigantischen Spaßfaktor garantiert.

Vorzüglich auch die stets temperamentvolle und hochauflösende Darstellung bei leiserer Wiedergabe. Die hochwertige Verarbeitung, das grandiose Temperament und die elegante wie mondäne Erscheinung der Schottin ließen sie zur absoluten Favoritin der Redaktion heranwachsen.

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Vier Standboxen mit Folienhochtönern im Test Die meisten Boxen nutzen Hochtöner mit Kalottenmembranen. Doch eine wachsende Zahl von Herstellern setzt auf Bändchen und Air-Motion-Transformer. Vier…

Vergleichstest Fünf High-End-Boxen mit Transmissionline im Test Es bahnt sich eine Renaissance der Transmissionline an: Namhafte Hersteller bauen sie (wieder) in ihre High-End-Boxen ein. Ist das Prinzip des langen… Vergleichstest Dali Epicon 8 vs. Tannoy Definition DC10A DALI und Tannoy zählen zu den besonders innovativen Firmen auf dem Gebiet der Magnetantriebe. Wir zeigen im Boxen-Test, welche Ansätze die Firmen…

Vergleichstest Fünf Standboxen um 1.400 Euro im Test Standlautsprecher um 1.400 Euro dürften besonders für HiFi-Ein- oder Aufsteiger interessant sein. Die fünf Boxen im Test besitzen ganz… Top 5 der Redaktion Die besten Standboxen bis 1.500 Euro Im hart umkämpften Markt der Standboxen bis 1.500 Euro kann leicht der Überblick verloren gehen. Wir stellen Ihnen von der Redaktion ausdrücklich…