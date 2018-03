Auch wenn die Onkyo-Entwickler noch so tolle Multikanal-Receiver bauen - sie müssen dabei einfach Kompromisse eingehen. Mit einer Stereo-Kombi ohne Wenn und Aber durften sie jetzt zu neuen Höhen streben.

Super-Komplettanlage von Onkyo Technik im Detail

© Julian Bauer Auch wenn es eher nicht so aufgestellt sein will wie vom Fotografen, so bietet das Onkyo-Set unendliche Anschlussvariationen. Eine wichtige: Wenn es nach der Pre-Out-Anbindung eines AV-Amps die Front-Geschäfte übernimmt, wird aus Surround ein Traum.

Die Vorstellung, dass immer komplexere Elektronik immer weniger Platz beanspruchen darf, löst beim High Ender Beklemmung aus. Er weiß, dass ein Leiter, kaum dass Strom fließt, ein Magnetfeld umgibt, das wiederum in der Nachbarschaft Elektronenbewegungen auslösen kann.

Umso freudiger wird der Klanggourmet die neue Kombi von Onkyo begrüßen: den CD-Player C 7000 R, die Vorstufe P 3000 R sowie die Endstufe M 5000 R. Die Preise von 1500, 1700 und 2500 Euro wird er den Japanern gönnen, sieht er dem Trio doch von weitem an, dass in den bestens abgeschirmten, geräumigen Gehäusen aus dickem Alu und Eisen wohl kaum Enge und elektromagnetischer Notstand herrschen.

Wer etwa beim //708647:Player C 7000 R die Oberseiten-Platte abhebt, der erkennt, dass es auch bei der Stromversorgung keinen Mangel und keine Konfusionen gibt.

Mit vier Line-Eingängen, einer Transistor-Phonosektion für MM-Tonabnehmer, einer Tapeschleife und zwei Pre-Outs fühlt sich die Vorstufe P 3000 R auch analog gut gerüstet.

Imponiert der Endverstärker M 5000 R schon mit seinen großzügigen Leistungs-Zeigerinstrumenten, so ist der Innenaufbau für die Preisklasse ein Hammer.

Obwohl die Kombi bei Phono MC-High-Output verlangt, lautet das stereoplay-Urteil also: ein Super-Turm.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Marktübersicht Mobile Lautsprecher unter 100 Euro Musik ist dank Smartphone und Tablet immer dabei - mit mobilen Lautsprechern macht sie erst richtig Spaß. Eine Übersicht aktueller Boxen.

Top 10 Die besten In-Ear-Kopfhörer bis 60 Euro im Test Ob beim Sport, in der Bahn oder am Strand: In-Ear-Kopfhörer bereichern unser Leben mit Musik und bleiben aufgrund ihrer Größe stets im Hintergrund.… Lautsprecher - Standbox Gauder Akustik Arcona 80 und Vescova im Vergleichstest Arcona 80 und Vescova aus dem Hause Gauder Akustik tragen die gleiche Handschrift, doch was leisten Sie im Testlabor? Wir machen den Vergleich.

Vergleichstest 7 On-Ear-Kopfhörer im Test Wir haben 7 On-Ear-Kopfhörer getestet, die sowohl an der HiFi-Anlage als auch am Smartphone oder Porti einsetzbar sind. Stereo-Sets mit Bluetooth Sechs Funk-Stereo-Boxen im Test Bluetooth und Drahtlostechnik hält verstärkt auch in Stereo-Systemen Einzug. stereoplay hat sechs aktuelle Funk-Stereo-Sets für Sie getestet.