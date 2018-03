Datentarife für Tablets und Notebooks im Vergleich Surfen im Ausland

Mit der ersten Mobilfunkrechnung verschwindet die Urlaubsbräune oft ganz schnell: Kein Wunder, wenn für die wenigen Surfsessions im Ausland ein drei- oder gar vierstelliger Betrag fällig wird. Denn wir können's nicht oft genug wiederholen: Im Ausland gelten andere Preise - und für mobile Datennutzung insbesondere.

Während die Obergrenze fürs mobile Surfen in EU-Ländern bei 59,50 Euro liegt, fallen außerhalb der regulierten EU-Zone zum Teil horrende Gebühren an. Doch komplett schwarz muss man das Ganze auch nicht sehen: Offenbar haben die Netzbetreiber ihr Abzockerimage satt und einige attraktive Angebote gelauncht. So legen sich vor allem die großen Zwei Telekom und Vodafone für ihre reisende Kundschaft ins Zeug und bieten Datenpakete zu moderaten Preisen auch außerhalb der EU an.

Kräftig sparen lässt sich mit ausländischen Prepaid-Karten: Der spanische Anbieter Pepe offeriert etwa 250 MB für 29,90 Euro. Die Karte ist drei Monate gültig (www.simlystore.com ). Beim Webangebot Abroadband der Telekom Austria kostet 1 MB in 50 Ländern weltweit 59 Cent - ohne Fixkosten oder Vertragsbindung Der Onlineshop Global Home offeriert 1 GB fürs Surfen in Österreich, Italien, Großbritannien und Irland für 44,90 Euro.

