Die besten Tablets mit Displays bis 8 Zoll Tablets bis 8 Zoll: Testsieger

© Sony Sony Xperia Z3 Tablet Compact

In der Galerie oben finden Sie alle Tablets der Top 10 bis 8 Zoll. Im Folgenden stellen wir Ihnen die Highlights noch einmal ausführlich vor.

Testsieger: Sony Xperia Z3 Tablet Compact

Eine Ausdauer von 10:55 Stunden und eine Display-Helligkeit von 590 cd/m2 können sich sehen lassen. Allerdings ist das 8-Zoll-Display des Sony Xperia Z3 Tablet Compact (Test) nicht ganz so blickwinkelstabil wie das des Mediapad X1 auf Platz 2. Wer allein vorm Z3 Tablet Compact sitzt, wird damit aber sehr gut leben können.

Insgesamt sind die beiden Tablets auf den ersten Plätzen der Top 10 bis 8 Zoll recht ähnlich: Beide bieten LTE, einen erweiterbaren Speicher sowie eine insgesamt gute Ausstattung, sind flach und leicht. 270 Gramm sind es beim Z3 Tablet Compact. Die Anzeige des Sony-Tablets fällt mit 8 Zoll Diagonale etwas größer aus, hat einen etwas flotteren Prozessor und ist wasserdicht. Dafür ist es etwas teurer.

Alternative: Huawei Mediapad X1 7.0

Fand sich vor nicht allzu langer Zeit das beste Tablet bis 8 Zoll noch auf den hinteren Rängen der Tablet-Top-10, so landet das Mediapad X1 7.0 (Test) als bestes 7-Zoll-Tablet auf Platz 2: Sowohl in der Größenklasse bis 8 Zoll, als auch in der Bestenliste mit allen Tablets.

Kein Wunder bei rund 12:10 Stunden Ausdauer, einem 430 cd/m2 hellen, sehr blickwinkelstabilen Full-HD-Display und einem sehr kompakten Gehäuse. 8 Millimeter ist das Mediapad X1 dünn und dabei kaum größer als sein Display. Entsprechend ist es mit 250 Gramm erstaunlich leicht. Dass die Kamera mit 13 Megapixeln auflöst? Geschenkt! Im Alltag dürften neben der überragenden Ausdauer und dem tollen Display der erweiterbare Speicher und das LTE-Modem wichtiger sein. Insgesamt erweist sich das Mediapad X1 7.0 als günstige und etwas kompaktere Alternative zum Testsieger von Sony.

