Telefonie hat der Münchener Anbieter im Griff – doch seine SDSL-Leitung war im Test überfordert.​

Der Münchener IP-Spezialist Teamfon tritt mit seiner Cloud-Telefonanlage „TeamSIP“ an, die an den Testanschlüssen über eine 2-Mbit-SDSL-Leitung („TeamDSL“) angebunden ist. Die Vermittlungsfunktionen von TeamSIP unterstützen neben Standard-Features auch CTI-Unterstützung wie zum Beispiel Telefonanbindung in Outlook, ein firmenweites Adressbuch, einen zentralen Anrufbeantworter, Fax-to-Mail und Mail-to-Fax, Instant Messaging und Präsenz-Management. Mit der App „TeamSIP2phone“ lassen sich auch iOS- und Android-Smartphones in die Vermittlungs- und Bedienfunktionen der virtuellen Anlage integrieren. Eine Besonderheit ist zudem der grafische Editor, mit dem sich Callcenter- Funktionen bequem konfigurieren lassen.​



© WEKA Media Publishing GmbH Die getestete SDSL-Leitung bei Teamfon zeigte Performance-Probleme.

Schwächen beim Internet-Access

Die Messwerte und Bewertungen in der Disziplin Telefonie liegen im Mittelfeld, wenngleich auch hier einige Ausreißer etwa bei Fax-Aufbauzeiten zu beobachten waren. Viele Punkte verliert Teamfon jedoch im Bereich Access: Die 2-Mbit-SDSL-Leitung erscheint etwas unterdimensioniert, zumal sie 50 Prozent der Bandbreite fest für Sprache reserviert. Dies mag ein Grund für insgesamt wenig überzeugende Ergebnisse in den Disziplinen Internet-anbindung, Web und Cloud-Storage sein.​

Fazit

Der zähe Zugriff auf Business-Webseiten (Diagramm) zeigt die Performance-Probleme der getesteten SDSL-Leitung. Schade – denn in der Telefonie liegen die meisten Messwerte bei Teamfon durchaus im guten Mittelfeld.​

connect Testurteil:​ befriedigend​ (335 von 500 Punkten)



