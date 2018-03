Technische Unterschiede

Bei ADSL wird das Internetsignal, das via Glasfaserkabel in der Ortsvermittlungsstelle ankommt, auf die Kupfer-Telefonleitung umgesetzt und zum Kunden gebracht. Je länger diese Strecke ist, desto schwächer wird das Signal und desto langsamer wird die Internetgeschwindigkeit; ab vier bis fünf Kilometer Leitungslänge ist kein DSL mehr möglich.

Vorteil hingegen von DSL: Das Telefonkabel "gehört" Ihnen - Sie müssen die verfügbare Bandbreite also mit niemandem teilen. Bei VDSL kommt das Glasfaserkabel bis zum Kunden in der Straße. Erst dort wird es in den großen Outdoor-DSLAMS aufs Kupferkabel gelegt. Die Kupferstrecke bis zum Kunden ist also kurz, so sind hohe Geschwindigkeiten von derzeit rund 50 Mbit/s möglich. Nachteil: Der Glasfaserausbau ist sehr teuer, darum ist VDSL bis dato nur in Ballungsräumen verfügbar.

Anzeige

© Archiv Das Internetsignal wird via Glasfaser in häufigeren Abständen einzelnen Netzsegmenten zugeführt.

Während DSL also ein sternförmiges Netz ist, kommt das Kabel-TV-Netz in Baumstruktur. Es gibt, vereinfacht gesagt, eine Hauptleitung und viele kleinere Äste. Vorteil: Über Verstärker kann das Signal immer wieder aufgefrischt werden, die Kabellänge spielt also im Gegensatz zu DSL keine Rolle. Kabelnetzanbieter haben eher das Problem, dass sich viele Kunden das Kabel mit einer Gesamt-kapazität von mehreren Gigabit/s teilen müssen. Hier hilft nur, in immer häufigeren Abständen das Internetsignal via Glasfaser einzelnen Netzsegmenten zuzuführen und so die Hauptleitungen zu entlasten.

Auch hatten Kabelkunden vor allem in der Anfangsphase mit veralteten Strippen und Verstärkern im Haus zu kämpfen. Mittlerweile schicken die Kabelnetzbetreiber im Zweifel einen Techniker, der die Hausverkablung überprüft und gegebenenfalls erneuert.

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber Internet via Satellit DSL und LTE sind auf dem Land immer noch Mangelware. Der neue Eutelsat-Internet-Satellit bietet eine Alternative.

Deutsche Telekom Schüsselerlebnis: Entertain via Satellit Die Telekom strahlt ihr Entertain-Paket bald auch über Satellit aus. Wir durften schon mal probeschauen. Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt.

Netzqualität Wie schnell ist Ihr Internet wirklich? Auf einer Webseite der Bundesnetzagentur kann jeder seine Surfgeschwindigkeit messen und erfassen lassen. Die Ergebnisse gehen in eine Studie zur… Sicherheitswarnung Vodafone Easy Box: BSI warnt vor WLAN-Sicherheitslücke Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Sicherheitslücken in den WLAN-Routern EasyBox 802 und EasyBox 803 von Vodafone.…