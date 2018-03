Wer beim Surfen richtig Gas geben will, ist bei den Complete-Mobil-Paketen richtig: Da surft man neuerdings mit bis zu 14,4 Mbit/s, für zehn Euro extra im Monat gar mit bis zu 21,6 Mbit/s.

Doch für ambitionierte Smartphone-Nutzer bietet die Telekom nicht nur Tempo: In allen Complete-Mobil-Bundles sind neben netzinternen Sprachflats 120 Inklusivminuten für Anrufe in alle Netze enthalten. Gut so, schließlich rechnen die Rheinländer ansonsten bis zu happige 29 Cent die Minute ab.

Je nach Complete-Tarif packen die Bonner noch eine SMS-Flat sowie Sprachminuten fürs Ausland sowie VoIP-Nutzung obendrauf. Doch die Rundum-Versorgung hat nun ihren Preis: die Kombi-Bundles kosten zwischen 29,95 und 89,95 Euro.

In puncto Vertragskonditionen tut sich der D-Netzbetreiber nicht hervor: Die zweijährige Mindestvertragslaufzeit ist Pflicht.

Auch bleibt bei der Tarifopulenz die Transparenz auf der Strecke. Dafür steckt der Konzern sehr viel Geld in sein gutes Netz: Bis 2012 sind zehn Milliarden Euro für den Netzausbau mit HSDPA-, HSPA- und LTE-Technik geplant.

Auch in puncto Handy-Auswahl darben Smartphone-Nutzer nicht - alles, was Rang und Namen hat, ist im Telekom-Sortiment vertreten.

