DeutschlandLAN classic gibt es schon seit sechs Jahren – und seine Leistungen überzeugen.​

Mit ihrem Komplettangebot „DeutschlandLAN classic“ ist die Telekom schon fast ein Veteran bei virtuellen TK-Anlagen. Für Neukunden ist diese Ausführung allerdings nicht mehr buchbar, bis Herbst sollen bestehende Kunden auf andere DeutschlandLAN-Varianten migriert werden. Doch zu diesem Test trat das für fünf Teilnehmer ausgelegte Angebot noch an.​

Das Paket ist mit einem Preis von 495 Euro/Monat nicht billig – bietet dafür jedoch eine SDSL-Leitung mit 8,5 Mbit/s in beiden Übertragungsrichtungen, acht feste IP-Adressen, einen VoIP-Router samt Hardware-Firewall und fünf IP-Telefone vom Typ Snom 870. Ebenfalls enthalten sind fünf Mobilfunkkarten mit Business-Einsteigertarif. Über die IP-Leitung stehen bis zu 20 Sprachkanäle zur Verfügung mit Flatrates in alle deutschen Netze.​

© WEKA Media Publishing GmbH Bei der Verbindungsaufbauzeit von und zu ISDN zeigt sich die Telekom solide.

Gute Messwerte in fast allen Disziplinen

Obwohl das Angebot in der vorliegenden Form schon seit 2010 auf dem Markt ist, setzt sich die Telekom mit guten Leistungen in allen Disziplinen an die Spitze des Testfelds. Sehr gute Sprachqualität sowie zuverlässige und schnelle Verbindungen auch ins ISDN-Netz zeigen, dass die Bonner die komplexe Technik im Griff haben. Da verzeiht man auch kleinere Einbrüche wie leicht erhöhte Fehlerraten bei Faxübertragungen (vor allem von den getesteten Analoganschlüssen zur simulierten Firmenzentrale) oder bei einigen Uploads insbesondere zum Cloud-Storage von Amazon.​

Fazit

Nicht nur bei der Verbindungsaufbauzeit etwa von und zu ISDN bietet die Telekom solide Leistung – DeutschlandLAN classic mag in die Jahre gekommen sein, doch im Test überzeugt das Paket rundum.​

connect Testurteil: gut (416 von 500 Punkten)



