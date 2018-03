IPTV bei der Telekom: Funktionen und Performance top

Seit Mai 2016 bietet die Deutsche Telekom mit Entertain TV die zweite Generation ihres IPTV-Dienstes an. Das Basisangebot mit über 100 TV- Sendern (davon rund 20 in HD) lässt sich zu Telekom-DSL-Anschlüssen zwischen 16 und 200 Mbit/s für 9,95 Euro/Monat dazubuchen. Im Vergleich zum Vorgänger „Entertain“ (der bei Bestandskunden noch im Einsatz ist und in leicht adaptierter Form auch von 1&1 angeboten wird) haben sich die Set-Top-Boxen wie auch die Architektur in den Rechenzentren geändert. Komfortfunktionen wie EPG oder Timeshift sind selbstverständlich.

Mit der neuen Plattform sind außerdem neue Features hinzugekommen, die zum Teil allerdings das 5 Euro/Monat teurere „Entertain TV Plus“ voraussetzen. Dazu zählen etwa die „Restart“-Funktion, mit der sich bereits laufende Sendungen ab Anfang wiederholen lassen, oder „7 Tage Replay“, das verpasste Sendungen noch eine Woche lang zur Verfügung stellt. Beide Funktionen sind jedoch darauf angewiesen, dass der ausstrahlende Sender sie für die jeweilige Sendung erlaubt.

Auf der 500-GB-Festplatte des neuen „Media Receiver MR 400“ lassen sich Sendungen bequem aufzeichnen, auch eine Fernprogrammierung per App von unterwegs ist möglich. Der Zugriff auf die Mediatheken der TV-Sender, auf Youtube-Videos sowie auf eigene Inhalte in der Telekom-„Magenta Cloud“ sind komfortabel in die Benutzeroberfläche integriert. Eine übergreifende Suchfunktion und redaktionelle Hinweise helfen dabei, öffentlich verfügbare Inhalte auch wirklich zu finden. Gegen Aufpreis beziehungsweise Einzelgebühr lassen sich weitere Angebote wie Pay-TV bis hin zu Sky oder Video on Demand hinzufügen.

© Deutsche Telekom Aufgeräumt: Die für Entertain TV neu gestaltete Bedienoberfläche ist informativ und intuitiv. Mit wenigen Navigationsschritten sind alle Inhalte des umfangreichen Angebots erreichbar.

Überzeugende Leistungen

Auch die von uns erfassten Messwerte belegen die hohe Leistung der neuen Entertain TV-Plattform. Mit nur knapp einer Drittel Sekunde Umschaltzeit ist das Telekom-Angebot beim Zapping ohne Last deutlich schneller als die Konkurrenten. Auch die Anzahl fehlgeschlagener Kanalumschaltungen ist die geringste im Vergleichsfeld.

In Lastsituationen, insbesondere beim Empfang von zwei IPTV-Streams, verschlechtern sich diese Werte erwartungsgemäß, liegen aber immer noch auf sehr hohem Niveau. Aus dem Standby startet der Telekom-Media-Receiver in knapp drei Sekunden – die Vorgängerplattform brauchte dafür noch fünf Sekunden. Und auch die gemessene Videoqualität kann rundum überzeugen.

Und selbst bei voller Auslastung der Leitung durch Uploads und Downloads sowie ein oder zwei empfangene IPTV-Streams leidet die Sprachqualität gleichzeitig geführter Telefonate nicht. Ebenso überzeugt die Telekom mit guter Performance der parallel zum TV-Empfang durchgeführten Uploads und Downloads. Mit dieser Leistung sichern sich die Bonner den Testsieg.

connect-Urteil: sehr gut (466 Punkte)

© connect Entertain TV überzeugt mit den schnellsten Umschaltzeiten im IPTV-Betrieb ohne Last (dunkelmagenta Kurve). Bei Last – Telefonie und zwei IPTV-Streams („L T&IPTV2“, helles Magenta) – erhöht sich der Wert, bleibt aber immer noch sehr gut.

