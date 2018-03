© Threema Threema

Anzeige

Mit Threema​ können Sie chatten und dabei auch Bilder, Sprachnachrichten, Videos, animierte GIFs und Ihren aktuellen Standort versenden. Auch beim Versand von Anlagen genießen Sie große Freiheiten, denn anders als bei WhatsApp gibt es bei Threema keine Einschränkungen auf bestimmte Dateitypen. Neben Chats bietet Threema auch Gruppenchats an. Zu den Besonderheiten von Threema gehört die Möglichkeit, Umfragen und Abstimmungen in Gruppenchats einzubinden.

Nachrichten werden grundsätzlich per Ende-zu-Ende-Verschlüsselung übertragen, können also vom Anbieter des Dienstes und anderen Dritten nicht mitgelesen werden. Obendrein können Sie einzelne Chats mit einem PIN-Code oder Ihrem Fingerabdruck schützen. Die Registrierung bei Threema klappt unabhängig von einer Handy-Nummer auch einfach per E-Mail-Adresse. So lässt sich der Messenger auch auf Tablets und Geräten ohne SIM-Karte nutzen.

Die App ist für Android, iPhone sowie Windows Mobile verfügbar und kostet rund 3 Euro. Die Web-Version lässt sich ausschließlich mit Google Chrome nutzen.

WhatsApp-Tipp: Nachrichten zitieren Quelle: WEKA MEDIA PUBLISHING GmbH Die Messenger-App für Android und iOS bietet eine Zitat-Funktion. Wir zeigen, wie das Zitieren in WhatsApp funktioniert.

Anzeige

Mehr zum Thema Whatsapp-Alternative Telegram: Update bringt Sprachanrufe mit… Mit dem Update auf Telegram Version 3.18 sind nun auch VoIP-Telefonate möglich. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Verschlüsselung.

"Für alle löschen"-Option wird ausgerollt Whatsapp: 7 Minuten Zeit, um peinliche Nachrichten zu… Endlich können Whatsapp-Nutzer Nachrichten für alle Chat-Teilnehmer löschen. Wie verraten, wie das neue Feature in der App funktioniert. #whatsappdown Whatsapp Störung: Messenger kämpfte am Freitagmorgen mit… Nachrichten wurden nicht zugestellt, Whatsapp Web reagierte nicht: Der beliebte Messenger Whatsapp hatte am Freitag mit Problemen zu kämpfen.

Fake-App im Android Play Store Falsches WhatsApp mehr als eine Million Mal runtergeladen Eine gefälschte Version der Messenger-App WhatsApp wurde im offiziellen App-Store von Google angeboten und millionenfach auf Smartphones geladen. Server-Schwachstelle WhatsApp: Forscher entdecken Sicherheitslücke in… Ein Forscherteam aus Bochum hat herausgefunden, dass in WhatsApp Sicherheitslücken für Gruppenchats bestehen. Facebook wiegelt ab.