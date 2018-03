Wir stellen im Test die Top 10 der besten Noise-Cancelling Kopfhörer bis 150 vor. Sie schützen auch unser Gehör, denn nur all zu schnell greift man bei nervigen Geräuschen zum Lautstärkeregler, um diese zu Überblenden.

© beyerdynamic Wir stellen die besten Noise-Cancelling Kopfhörer im Test vor. Der Preis: bis 150 Euro.

Die Top 10 der besten Noise-Cancelling Kopfhörer bis 150 Euro stellen wir Ihnen hier vor: Moderne Noise-Cancelling Hörer sind als solche im Vergleich zu früher kaum mehr zu erkennen, denn die aktive Technik für die Geräuschunterdrückung und die für deren Betrieb nötige Energieversorgung, in Form von Akkus und Batterien werden immer kleiner und finden meist unsichtbar in den Hörmuscheln Unterkunft.

Somit lassen sich die Kopfhörer ebenfalls kleiner, kompakter und vor allem mit weniger Gewicht herstellen. Ein positiver Umstand, der sich spürbar beim Tragekomfort bemerkbar macht. Sogar In-Ear Lösungen sind somit realisierbar und auch in diesem Testfeld vorhanden.

Das Schöne an den Noise-Cancelling Kopfhörern ist ihr breites Einsatzspektrum. So können auch ohne musikalische Begleitung, Momente der Stille genossen werden, sei es wenn es darum geht in Ruhe ein gutes Buch zu lesen, oder die (nervigen, laut ausschweifend telefonierenden) Kollegen im Großraumbüro dezent auszublenden.

Noise-Cancelling Kopfhörer transportieren nicht nur eine stetig feiner weiterentwickelte Technik, die Form und Design immer filigraner wirken lässt, sondern auch eine Botschaft, ein Statement. Nämlich, dass Ruhe, und musikalischer Genuss einen hohen persönlichen Stellenwert einnehmen.

Die Redaktionen von AUDIO und stereoplay stellen Ihnen die Top 10 der Noise-Cancelling Kopfhörer vor, die im Preissegment von maximal 150 Euro den besten Kompromiss aus Klang, Tragekomfort und Ruhe (Geräuschkompensation) bieten und sich gleichermaßen auf Reisen wie im Alltag bewähren.

Preis-Leistung-Empfehlung: Sony MDR-NC7B

Der ohraufliegende Sony wandert mittlerweile als Auslaufmodell für gerade mal 30 Euro über die Ladentheke. Interessenten sollten sich vermutlich beeilen, denn auch der größte Lagerbestand ist irgendwann ausverkauft. Der bequem zu tragende Sony ist treuer Alltagsbegleiter und macht auch auf Reisen, dank seines Faltmechanismus und wohligen Klangs eine gute Figur.

Alternative: Panasonic RP-HC5:

Als Vertreter der aktiven Noise-Cancelling In-Ears stellt der RP-HC56 eine interessante Alternative zum Testsieger für all diejenigen dar, die lieber mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Zwar muss der interne Verstärker für die Wiedergabe eingeschaltet sein, aber die im Einsatz gehaltene AAA-Batterie soll laut Hersteller dafür auch rund 40 Stunden durchhalten. Die klangliche Ausgewogenheit stellte sich mit einem präsenten Mittel-Hochton und einer körperhaft wirkenden Bassanhebung ein.

Top 10 Testsieger: Audio-Technica ATH-ANC1

Der Audio-Technica ATH-ANC1 liefert neben zeitlosen Design auch eine praktische Headsetfunktionalität - zumindest für iOS-Geräte. Auf Reisen brilliert er mit seinem platzsparenden Faltmechanismus und dem mitreißenden Klangbild. So verstärkt der Audio-Technica im aktiven Betrieb optimal auch den Tiefbassbereich und verleiht den Höhen einen glanzvollen Anstrich der klanglich zu überzeugen wusste. Im Hörtest servierte der Audio-Technica den Testern mit Bachs "Aria" schillernde Geigen und ein streichelsanftes Cello, überzeugte gleichwohl auch im passiven Modus.

