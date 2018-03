Top 10: Die besten Alben 2012

© Hersteller/Archiv Alben des Jahres 2012

Musikalisch gesehen zeigte sich das Jahr 2012 schon im Februar als sehr vielversprechend, als "The Something Rain" von den Tindersticks in die Läden kam. Das neunte Album der britischen Band kombiniert Pomp und Pop und geriert sich dennoch nahbar. Und das Jahr ging spannend weiter. Wir haben unter allen Veröffentlichungen die beeindruckendsten Debüts und interessantesten Werke herausgesucht.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Bestenliste Galerie: Die besten Alben 2012 Welche Album-Highlights hielt das vergangene Jahr bereit? Wir verraten es!

Anzeige

Mehr zum Thema Musik-Tipp Die audiophilen CDs des Monats Jede Woche erscheinen unzählige neue Musikalben. Damit Sie keine Schätze mehr verpassen, stellen wir Ihnen jeden Monat Platten vor, die von der…

Neue Alben im August Die spannendsten Neuerscheinungen im August Im August stehen einige hochinteressante Neuerscheinungen ins Haus. Neben Travis sind weitere Schotten am Start. Neue Alben Die spannendsten Neuerscheinungen im September Vom kleinen Vögelchen Birdy bis zum Rock-Urgestein Peter Gabriel hat der Herbstmonat einiges zu bieten.

Neue Alben Die spannendsten Neuerscheinungen im Oktober Neuerscheinungen im Oktober kommen u. a. von James Blunt, Paul McCartney, Pearl Jam und Motörhead. Neue Alben Die spannendsten Neuerscheinungen im November Im November warten u. a. Robbie Williams, Fettes Brot und Jake Bugg mit Neuheiten auf.