© Archiv Sound-Vergleichstest von Smartphones.

Der Musicplayer ist längst zum Standard-Feature von Smartphones geworden. Fast alle bieten mittlerweile die Möglichkeit, den internen Speicher zu erweitern oder haben einen festen Speicher mit mehreren Gigabyte Fassungsvermögen an Bord. Doch beim Klang gibt es weiterhin große Unterschiede. Connect hat deshalb bei den 20 besten Smartphones die Soundqualität überprüft.

Die Klangmessungen

Anzeige

© connect

Connect emittelt für jedes Smartphone den Frequenzverlauf, den Klirrfaktor und den Signal-Rauschabstand des integrierten Audioausgangs. Die ermittelten Werte ermöglichen Rückschlüsse auf die erzielbare Audioqualität und zeigen zudem, wie sauber die Ingenieure bei der Entwicklung gearbeitet haben.

Der Frequenzverlauf des Audioausgangs sollte im Idealfall eine horizontale Linie sein und so jeden einzelnen Frequenzbereich identisch wiedergeben. Beim Klirrfaktor sind möglichst niedrige Werte (0,05 Prozent oder niedriger) erstrebenswert, um Verzerrungen, die auf Kosten des Klangs gehen, im Zaum zu halten. Der Rauschabstand sollte dagegen einen möglichst hohen Wert haben (ab 85 dB gilt er als gut).

Die beiliegenden Headsets holen übrigens selten das Optimum aus den Smartphones heraus. Hier liegt häufig leider Billigware bei, die als schwächstes Glied der Kette letztlich die empfundene Klangqualität bestimmt. Unser Tipp: Wer ernsthaft Musik mit seinem Smartphone hören will, sollte in ein hochwertiges Headset investieren. Empfehlenswerte Kopfhörer finden Sie in den Bestenlisten der Kollegen von Audio und Stereoplay.

Bildergalerie Galerie Soundcheck: Die Top-20-Smartphones im Musiktest Was bieten die 20 besten Smartphones an Musikfunktionen und vor allem: Wie gut klinger der Musicplayer.

Anzeige

Mehr zum Thema Amazon-Angebote der Woche Schnäppchen bei Amazon: Smartphone, MP3-Player, SAT-Receiver Durchwachsen präsentieren sich die aktuellen Elektronik-Angebote des Onlinehändlers Amazon. Während der beliebte MP3-Player Samsung Sansa Fuze+ ein…

Mini-Tablets Samsung bringt zwei Mini-Tabs mit Android Samsung bringt mit dem Galaxy S WiFi 4.0 und S WiFi 5.0 zwei neue Android-Produkte, die wie Smartphones aussehen und sehr ähnlich ausgestattet sind.… Testbericht Samsung Galaxy S WiFi 3.6 im Praxistest Der Mini unter den Galaxy S WiFi-Modellen spricht zunächst Minis an. Das kompakte, lediglich 110 Gramm schwere Modell ist aber nicht nur etwas für die…

Technik-Trends Die innovativsten Gadgets der CES Als eine der weltgrößten Elektronikmessen ist die Consumer Electronics Show ein wichtiger Taktgeber und Gradmesser für Technik-Trends. Hier werden… Bluetooth-Anlage Neues von Bose Mit dem Soundlink Wireless Mobile präsentiert Bose das bislang eleganteste mobile Soundsystem mit Bluetooth.