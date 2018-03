© Hersteller/Archiv Marantz PM 6004

Verstärker sind Schaltzentrale und Kraftwerk zugleich. Sie treiben die Lautsprecher an und heben das schwachbrüstige Ausgangssignal eines Quellgerätes auf das nötige Leistungsniveau an, damit sich die Chassis eines Lautsprechers überhaupt erst in Bewegung setzen. Dabei macht ein Verstärker nichts Anderes als das zarte Eingangssignal durch Hilfe einer externer Fremdleistung zeitrichtig abzubilden und auf ein höheres Leistungsplateau zu hieven.

In der heutigen Zeit stellen Transistorverstärker die am meisten verbreitete Verstärkergattung dar. Sie sind in der Regel sehr kräftig und laststabil, treiben also fast jeden Lautsprecher problemlos an. Zudem können sie meist günstig produziert werden.

Kriterien beim Verstärkerkauf

Wichtig für die Entscheidung beim Verstärkerkauf sind nicht nur Kriterien wie Optik oder Leistung. Auch Art und Anzahl der anzuschließenden Geräte spielen eine Rolle. Sollen Quellengeräte wie CD-Player, Tuner oder auch der neuerdings wieder beliebter werdende Schallplattenspieler angeschlossen werden? Vielleicht auch ein externes Bluetooth-Modul, damit Musik vom Handy drahtlos an den Verstärker weitergereicht werden kann?

Praxis: Bi- und Tri-Amping

Besonderheiten wie Musikübertragung von PC/Mac via asynchroner USB-Verbindung bieten meist erst höherpreisige Verstärker an, dennoch überzeugt die 500-Euro-Klasse mit bodenständigem Klang und ausreichend Anschlussmöglichkeiten. Verfügt der Verstärker über geeignete Bonbons wie z.B. im Falle des Vinyldrehers, einer eingebauten und ihren Namen verdienenden Phono-Vorstufe, um so besser. Dann stellt sich die Frage ob der Verstärker auch klanglich zu überzeugen vermag.

Wir haben die Empfehlungen der Redaktion zusammengestellt und die Preisentwicklung der aktuellen Transistorverstärker zusammen mit der Preisvergleichs-Plattform guenstiger.de eruiert. Hier finden Sie die Top 5 Transistorverstärker, die im Preissegment bis 500 Euro neben anschaulichem Design und anständiger Funktionalität auch sehr guten Klang fürs Geld bieten.

Empfehlung: AMC XIA

Vor- und Endstufe auftrennbar

Mit beinah unbändiger tonalen Fülle, dynamischem Druck und der unverwechselbaren Verbindlichkeit seiner Präsentation, spielt sich der AMC XIA an die Spitze unserer Top 5. Der umschaltbare Phono-Eingang (MM/MC), Vorstufenaus- und Endstufeneingänge sowie massive Boxenklemmen, lassen bereits ausstattungsseitig erfreulich aufhorchen.

Mit vier Endtransistoren pro Kanal legt der XIA eine gelassene Souveränität an den Tag, gebiert sich somit wie ein rassiger V8 im Kleinwagen und schreckt vor keinem noch so impedanzkritischen Lautsprecher zurück. Seine von kraftvoller, farbenfroher Musikalität geprägte Tonalität, unterfüttert von einem schubkraftstarken Tiefton-Fundament, machen Musikgenuss über den XIA zum wohlig aufregenden Erlebnis.

Alternative: NAD C326 BEE

Vor- und Endstufe auftrennbar

NAD-typische Attribute wie kraftvolles Auftreten und elegante, feinsten Nuancen folgende Leichtfüßigkeit finden sich auch im C326 BEE wieder. In Sachen Dynamik und Farbenreichtum ist der NAD eine wahre Bank und versteht es deutlich, wie manch teurere Konkurrenten, der Dramaturgie eines Stückes die erforderliche Tiefe und Breite zu geben.

Vor allem Gesangsstimmen erhalten über den C326 BEE eine betörende Strahlkraft. Mit technischen Leckereien wie z.B. der patentierten Schaltung zur Auslöschung von Rauschen an der Ausgangsstufe oder dem massiven Ringkerntrafo vollgepackt, empfiehlt sich der NAD für Freunde des schlichten, jedoch dezentes Powerhouse-Flair ausströmenden, Understatements.

Preis-Leistungs-Tipp: Yamaha A-S500

präzise Auflösung

Mit den Genen und der Formensprache des großen Bruders A-S2000 ausgestattet, bietet der Yamaha neben reichhaltiger Ausstattung auch sehr viel Klang fürs Geld. Mit Liebe zum Detail entworfen und für die Ewigkeit gebaut, vermittelt der A-S500 nicht nur ein glaubhaft hochwertiges Auftreten, sondern ist dank Subwoofer-Anschluss und iPhone-Kompatibilität (optionaler Adapter), auch für künftige Variabilität bestens gewappnet.

Der Yamaha A-S500 überzeugt durch sein direktes, kraftvolles Auftreten, ohne dabei jemals aufdringlich zu wirken. Sein Spielwitz wird von einer mitreißenden Auflösungs-Präzision unterstrichen. Insbesondere Klassikaufnahmen reproduziert der Yamaha klar gegliedert und mit direkter Ansprache.

