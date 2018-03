© LG LG spendiert seinem Flaggschiff einen besonders hochwertigen Digital/Analog-Wandler und packt zudem klangstarke Kopfhörer von B&O Play in den Karton.

Anzeige

Im High-End-Segment scheint LG vom Pech verfolgt: Das Modul-Smartphone G5 entpuppte sich als veritabler Flop, das V20 ging in Deutschland gar nicht erst an den Start. Doch das V30 soll die Vergangenheit schnell vergessen machen. Und in der Tat strotzt das Smartphone vor technischen Finessen, angefangen bei einer lichtstarken Glaslinse mit f/1.6 bis hin zu einem besonders hochwertigen Digital/Analog-Wandler (DAC) samt klangstarken Kopfhörern von B&O Play.

Lesetipp: LG V30 im Test

Auch beim Gehäuse lässt LG nichts anbrennen: Es ist nicht nur gegen Staub und Wasser nach IP68 geschützt, erfüllt wird auch der Militärstandard 810G, der das V30 als besonders stoßfestes Modell ausweist. Weniger schön ist dagegen die verwendete Software, denn statt Android 8 läuft Version 7.1.2 auf dem Gerät. Auch bei der Akkulaufzeit und den Funkeigenschaften überzeugt das V30 leider nicht.



Design und Handhabung: Dass das V30 der kompakteste 6-Zöller in diesem Vergleich ist, sagt eigentlich alles. Hinzu kommen eine ansprechende Haptik, ein gelungenes Design und die besonders robuste Bauweise nach MIL-810G. Besser geht’s nicht.

Dass das V30 der kompakteste 6-Zöller in diesem Vergleich ist, sagt eigentlich alles. Hinzu kommen eine ansprechende Haptik, ein gelungenes Design und die besonders robuste Bauweise nach MIL-810G. Besser geht’s nicht. Lieferumfang: Zum Schnellladenetzteil samt Kabel gesellen sich hochwertige In-Ear-Kopfhörer von B&O Play mit einem verwicklungsresistenten Textilkabel sowie einer Kabelfernbedienung. Klanglich gehören sie zum Besten, was aktuell an Beipackkopfhörern zu haben ist.

Zum Schnellladenetzteil samt Kabel gesellen sich hochwertige In-Ear-Kopfhörer von B&O Play mit einem verwicklungsresistenten Textilkabel sowie einer Kabelfernbedienung. Klanglich gehören sie zum Besten, was aktuell an Beipackkopfhörern zu haben ist. Kamera: Die Fotoqualität ist nah dran am Spitzenreiter Pixel 2 XL. Im Gegensatz zu diesem kann das V30 aber eine zweite Weitwinkeloptik in die Waagschale werfen, außerdem besondere Videofunktionen. Einzig die 5-Megapixel-Frontkamera kann den hohen Standard nicht halten.

Die Fotoqualität ist nah dran am Spitzenreiter Pixel 2 XL. Im Gegensatz zu diesem kann das V30 aber eine zweite Weitwinkeloptik in die Waagschale werfen, außerdem besondere Videofunktionen. Einzig die 5-Megapixel-Frontkamera kann den hohen Standard nicht halten. Software und Updates: Die stark modifizierte Oberfläche setzt auf Android 7 als Unterbau – das V30 ist einer der wenigen Kandidaten im Test, auf dem nicht 8.0 Oreo installiert ist. Für den Software-Support bedeutet dies, dass LG immer ein paar Monate hinterherhängen dürfte.

Die stark modifizierte Oberfläche setzt auf Android 7 als Unterbau – das V30 ist einer der wenigen Kandidaten im Test, auf dem nicht 8.0 Oreo installiert ist. Für den Software-Support bedeutet dies, dass LG immer ein paar Monate hinterherhängen dürfte. Display: LG ist Marktführer bei OLED-Fernsehern und daher überrascht es nicht, dass das 6-Zoll-OLED des V30 zur allerhöchsten Güteklasse gehört. Die Darstellung ist dank QHD+-Auflösung extrem fein, Helligkeit und Kontrastverhältnis sind absolute Spitzenklasse.

LG ist Marktführer bei OLED-Fernsehern und daher überrascht es nicht, dass das 6-Zoll-OLED des V30 zur allerhöchsten Güteklasse gehört. Die Darstellung ist dank QHD+-Auflösung extrem fein, Helligkeit und Kontrastverhältnis sind absolute Spitzenklasse. Ausstattung: Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 835 gibt auch im V30 den Takt vor und sorgt für eine starke Performance. Der interne Speicher ist mit 64 GB recht knapp bemessen, vor allem mit Blick auf den Preis. Immerhin: Wer mehr braucht, kann mit Micro- SD-Karten nachrüsten.

Qualcomms Top-Chipsatz Snapdragon 835 gibt auch im V30 den Takt vor und sorgt für eine starke Performance. Der interne Speicher ist mit 64 GB recht knapp bemessen, vor allem mit Blick auf den Preis. Immerhin: Wer mehr braucht, kann mit Micro- SD-Karten nachrüsten. Akku: Obwohl der Akku mit 3300 mAh ausreichend dimensioniert ist, schafft das V30 nur 5:49 Stunden in unserem Test – für ein Top-Smartphone viel zu wenig. Immerhin wird der Drahtlos-Standard Qi unterstützt und per Schnellladung ist der Tank nach 30 Minuten wieder halb voll.

Obwohl der Akku mit 3300 mAh ausreichend dimensioniert ist, schafft das V30 nur 5:49 Stunden in unserem Test – für ein Top-Smartphone viel zu wenig. Immerhin wird der Drahtlos-Standard Qi unterstützt und per Schnellladung ist der Tank nach 30 Minuten wieder halb voll. Funk und Akustik: Auch bei den Sende- und Empfangseigenschaften leistet sich das V30 einen Schnitzer. Während im GSM- und UMTS-Netz gute Messwerte erreicht werden, sind sie im immer wichtigeren LTE-Netz nur befriedigend. Die Akustik bleibt dagegen unauffällig.

LG V30 im Unboxing Quelle: connect LGs neues Top-Smartphone V30 ausgepackt.

Fazit

Der kompakte 6-Zöller ist technisch besonders ambitioniert, vom DAC bis zu besonderen Videofunktionen haben die Ingenieure alles eingebaut, was gerade angesagt ist. Leider enttäuscht die Ausdauer und die Funkeigenschaften sind auch keine Offenbarung. Die Software ist nicht mehr ganz frisch, was ein Schlaglicht auf den Support wirft. Schade.



Anzeige

Mehr zum Thema Apple vs. Samsung iPhone X und Galaxy Note 8 im Vergleich iPhone X und Galaxy Note 8 sind die neuen Topmodelle von Apple und Samsung. Wo liegen die Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Wir machen den Vergleich.

Bruchgefahr iPhone X Falltest: Das "zerbrechlichste iPhone aller Zeiten" Eine Versicherungsfirma verleiht dem iPhone X nach einem Falltest den Titel "zerbrechlichstes iPhone aller Zeiten". Warum das so ist, lesen Sie hier. Überwachungsgefahr iPhone X: Snowden warnt vor Missbrauch von Face ID Edward Snowden warnt vor einem Missbrauch der Face ID im iPhone X. Die Gefahr geht dabei offenbar vor allem von Drittanbietern aus.

Nach eingefrorenem Display iPhone X: Apple prüft Zulieferer nach Display-Problemen Im Zuge von Display-Problemen beim iPhone X untersucht Apple nun seine Zulieferer. Die Ursache scheint bereits gefunden. iOS 10.2.1 und iOS 11.2.0 Apple gibt zu, iPhones zu drosseln - wegen alter Akkus Ältere iPhones verlieren an Performance. In einem Statement hat Apple nun zugegeben, diese absichtlich zu drosseln, um die Elektronik zu schonen.