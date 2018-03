Super-Phones: Die aktuellen Top-Smartphones im Vergleich

© Hersteller Apple iPhone X, Google Pixel 2 XL, Huawei Mate 10 Pro, LG V30, Oneplus 5T und Samsung Galaxy Note 8: Wir lassen die Top-Smartphones gegeneinander antreten

Nahezu alle Hersteller haben Ende 2017 ihren Gerätefundus mit beeindruckenden High-End-Smartphones modernisiert. Hervorstechendes Merkmal ist ein imposantes Display, das die gesamte Frontseite ausfüllt. Das Niveau dieser Superphones ist durch die Bank sehr hoch, aber im direkten Vergleich werden doch Unterschiede sichtbar.

Den Trend zum lang gestreckten 18:9-Display hat Samsung mit dem Galaxy S8 losgetreten, im Laufe des Jahres sind dann fast alle Mitbewerber mit eigenen Exemplaren gefolgt. Mit diesen Displayriesen ist eine ganz neue Smartphone-Generation auf den Markt getreten und man kann davon ausgehen, dass ein Bildschirm, der die Front nahezu komplett ausfüllt, zum neuen Smartphone-Standard wird – nicht nur in der Oberklasse, sondern bis runter in den Einsteigerbereich.

Doch den Anfang machen wie so oft bei einem neuen Technologietrend die teuren Topmodelle. Und in unserem Falle sind die nicht nur sehr gut ausgestattet, sondern auch ziemlich groß.

Denn die Hersteller haben das Plus an nutzbarer Displayfläche nicht dafür genutzt, die Smartphones kompakter zu bauen, sondern um noch größere Bildschirme einzusetzen: Keines der sechs hier vorgestellten Superphones hat eine Anzeige unter 5,8 Zoll – der größte Vertreter, Samsungs Galaxy Note 8, ist mit gewaltigen 6,3 Zoll sogar dem iPad Mini (7,9 Zoll) auf den Fersen.

Detaillierter Vergleich

Bei den Testkandidaten haben wir uns für die Speicherkonfigurationen entschieden, die wir auch in unserem Labor getestet haben. Verglichen haben wir in den acht Kategorien "Design und Handhabung", "Kamera", "Display", "Ausstattung", "Lieferumfang", "Software und Updates", "Akku" sowie "Funk und Akustik".

In einigen Bereichen liegen die Kontrahenten allesamt dicht beieinander, in anderen sind die Unterschiede überraschend klar ausgeprägt. Auch die Preise zeigen eine immense Spannweite: Das Oneplus 5T kostet nur halb so viel wie das iPhone X. Aber ist das Apple-Smartphone auch doppelt so gut?

