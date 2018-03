Übersetzer-Apps im Vergleich

Übersetzer-Apps als Wörterbuch im Smartphone - viele sind bei diesem Gedanken noch skeptisch. Kann eine App tatsächlich das Repertoire eines dicken Wörterbuches ersetzen? Nicht nur das, das Smartphone kann Wörter und sogar ganze Sätze in einer anderen Sprache wiedergeben. Unser Test von Übersetzer-Apps für Android, iOS und Windows Phone zeigt, welche Apps man haben sollte.

Im Jahr 2013 fanden 35% aller Urlaubsreisen im Ausland statt - Sprachbarrieren können dabei den Urlaubsgenuss schmälern. Denn wer will schon am erholsamen Badestrand Vokabeln der jeweiligen Heimatsprache pauken oder gar ständig ein sperriges Wörterbuch mit sich tragen? Das muss nicht sein! Egal ob Android, iOS oder Windows Phone: Übersetzer-Apps fürs Smartphone bringen nicht nur ein Wörterbuch mit sich, sondern auch eine individuelle Volltext-Übersetzung in den verschiedensten Sprache der Erde.

Leider sind Übersetzungen der Apps nicht immer zuverlässig und können schon mal den ein oder anderen peinlichen Moment mit sich bringen. Welche App als zuverlässiger Begleiter im Urlaub genutzt werden kann und warum man sich keinesfalls komplett auf Volltext-Übersetzer verlassen sollte, zeigt unser Test.

So testet connect

Das Testfeld der Übersetzer-Apps setzt sich aus zwei Kategorien zusammen. In der ersten Kategorie wurden die Apps auf alle Funktionen getestet, die in Verbindung mit Übersetzungen stehen. Test-Aspekte waren dabei unter anderem die Zuverlässigkeit der Übersetzung, diese wurde anhand von grammatikalischen Aspekten (korrekte Zeitform, Satzbau) sowie korrekten Vokabeln bestimmt. Das Prädikat sehr gut setzt eine rundum korrekte Übersetzung voraus (kam im Test nicht vor).

Des Weiteren wurden die Apps in dieser Kategorie auf die Anzahl der Sprachen, Sprachein- bzw. ausgabe, das Wörterbuch und die Offline-Nutzung getestet. In der zweiten Kategorie wurden die Apps auf sonstige Funktionalitäten durchleuchtet, die es dem Nutzer einfacher machen, Übersetzungen beispielsweise zu teilen oder sich mit anderen Geräten zu verbinden.

