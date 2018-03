In Sachen Tempo können die Kabelbetreiber bei 16 Mbit/s nur müde abwinken. Auch der Kölner Kabelbetreiber hat mit bis zu 128 Mbit/s achtfach schnellere Breitbandanschlüsse im Portfolio. Die sind zwar bislang nur in ausgewählten Städten verfügbar, doch Unitymedia will noch 2010 in 80 Prozent seines Glasfasernetzes die Breitband-Geschwindigkeit liefern.

Der Kabelbetreiber deckt die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Hessen ab. Das ist ein großer Vorteil der TV-Kabe-Betreiber: Da alle drei Anbieter in unterschiedlichen Bundesgebieten agieren, kommen sie sich nicht ins Gehege und können mit voller Kraft die DSL-Konkurrenz angreifen. Das läuft in erster Linie über den Preis: So bietet auch Unitymedia mit 3Play ein 32 Mbit/s-Bundle inklusive Daten- und Telefonie-Flat mit 17 zusätzlichen Premium-TV-Programmen für nur 30 Euro pro Monat. Für zehn Euro mehr gibt's den ganzen Spaß mit 64 Mbit/s, 51 Premium-TV-Angeboten sowie einer HD-Receiver-Box.

Da stellt sich schnell die Frage, wozu man so viel Breitband braucht. Zum Beispiel, um Filme übers Internet zu laden. Doch bei der mageren Filmauswahl des Kino-auf-Abruf-Services der Kölner kann man auch mit 32 Mbit/s mehr als gut leben. In Sachen Extras ist der zweitgrößte Kabelbetreiber ordentlich aufgestellt: So sind für 3Play-Kunden immerhin 1 GB Online-Speicher für Fotos, Videos und Musik kostenlos. Wer mehr will, bekommt für fünf Euro extra pro Monat 10 GB. Auch gut: Ein Homepage-Paket mit .de-Domain, 20 GB Speicher und 250 MB Webspace gibt's ein Jahr gratis.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber Internet via Satellit DSL und LTE sind auf dem Land immer noch Mangelware. Der neue Eutelsat-Internet-Satellit bietet eine Alternative.

Deutsche Telekom Schüsselerlebnis: Entertain via Satellit Die Telekom strahlt ihr Entertain-Paket bald auch über Satellit aus. Wir durften schon mal probeschauen. Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt.

Netzqualität Wie schnell ist Ihr Internet wirklich? Auf einer Webseite der Bundesnetzagentur kann jeder seine Surfgeschwindigkeit messen und erfassen lassen. Die Ergebnisse gehen in eine Studie zur… Sicherheitswarnung Vodafone Easy Box: BSI warnt vor WLAN-Sicherheitslücke Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik warnt vor Sicherheitslücken in den WLAN-Routern EasyBox 802 und EasyBox 803 von Vodafone.…