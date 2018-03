Upad 3 und Zoom Notes

© Weka/Archiv Dem Notizbuch mit echtem Kalendarium bis 2045 fehlt leider jegliche Unterstützung für Cloud-Speicher.

Upad ist ein Spezialist für Vorlagen: Neben 25 Formblättern in bis zu drei Formaten (hochkant, quer und quadratisch) und sieben Farben gibt es je vier Tages- und Wochenplaner, zwei Monats- und einen Jahresplaner mit echtem Kalendarium. Ein Kalender-Notizbuch umfasst automatisch ein ganzes Jahr zwischen 2010 und 2045. Beim Umschlagen blättert man in logischer Reihenfolge einen Tag, eine Woche oder einen Monat vor oder zurück - oder überspringt mithilfe der Seitenübersicht einen größeren Abschnitt. Beim Drucken und Exportieren kann man wahlweise das ganze Jahr oder einzelne Seiten wählen.

UPAD verfügt über eine komplexe Ordnerverwaltung mit Favoriten und Passwortschutz. Natürlich ist auch diese App nicht vollkommen. So fehlen neben Sprachnotizen und Handschrifterkennung der Import und Export von und zu Cloud-Speichern. Zudem gibt es neben dem koreanischen Original nur eine englische Version.

© Weka/Archiv Zoom Notes hat zwei Gesichter: Notizbuch im DIN-Format oder großes Whiteboard.

Auf den ersten Blick ist Zoom Notes keine gewöhnliche Notizen-App. Eher ein großes Whiteboard, auf dem man malt und schreibt oder Bilder, Videos, Webclips und Landkartenausschnitte sammeln und nach Belieben anordnen kann. Seiten liegen hier in Reihe nebeneinander oder als vergrößerbare Miniaturen lose auf anderen Blättern. Lesezeichen, die zu jeder Position auch die Zoomstufe speichern, verwandeln das Ganze in eine selbstlaufende Präsentation.

Im Editor erleichtern die gleichen intuitiven Editierfunktionen die Handhabung wie in Notes Plus: Durchstreichen ersetzt den Radierer, per Einkreisen kann man einen Bereich markieren und ruck, zuck auf dem Blatt verschieben. Natürlich kennt Zoom Notes auch DIN-Formate und besitzt darüber hinaus die umfangreichsten Formatierungsoptionen für Textfelder inklusive der von OneNote bekannten Listenfunktion mit der Möglichkeit, Erledigtes abzuhaken. Zoom Notes wirkt an manchen Stellen überladen, ist aber tatsächlich die App mit dem größten Funktionsumfang im Test.

