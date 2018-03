Vergleichstest AV-Receiver Denon AVR 1507; Kenwood KRF V 6100; Onkyo TX SR 304; Samsung AVR 710

© Archiv AV-Receiver

Der Blick auf die Leser-Anlagen unter www.stereoplay.de zeigt, dass ein Teil der HiFiisten Stereo, Surround und TV freudig durcheinanderwürfelt und stereoplays "Aus 2 mach 5"-Empfehlung (10/06) von AV-Receivern und Vollverstärkern erfolgreich realisiert. Bei anderen dient das Edelholz-Rack als ein Altar der reinen Stereo-Lehre, während der Klang in der TV-Ecke zusehen musste, wo er bleibt.Wer auch hier endlich aufrüsten und trotzdem nicht viel Geld ausgeben will, wird auf DVD-Player und DVB-S-Tuner (Test 3/07) als hochwertige Bild- und Tonquellen stoßen. Dazu genügt ein ultrapreisgünstiger AV-Receiver, denn wenn keine Verknüpfung mit der Stereo-Anlage gewünscht wird, erübrigt sich ein kostentreibender Vorverstärker-Ausgang (Pre-Out). So kostenKenwood KFR V 6100 und Onkyo TX SR 3044 bloß 300, der Denon AVR 1507 auch nur 350 Euro. Der Samsung AV R 710 kommt auf 450 Euro, bringt dafür HDMI-Bildanschlüsse mit.

Fazit:

Jetzt kommt unvermeidlich die Frage, welchen der Tester selber in seine TV-Ecke stellt. Der könnte sich damit rausreden, dass er eifrig das "Aus 2 mach 5"-Prinzip vertritt und eine solche Anlage besitzt (mit Beamer). Doch er stellt sich: Er nähme zum TV- und DVD-Ton nicht unbedingt den in Stereo bestklingenden, den TX SR 304 von Onkyo, sondern den AVR 1507 von Denon. Auch wenn dieser 50 Euro mehr kostet, bietet er die beste Material/Kraft/Preis-Relation - und die Hoffnung, dass Filmbetrachter sich an seine dezente Schwerfälligkeit gewöhnen können. Der Rat für Musik-Liebhaber: Wer immer es sich leisten kann, sehe sich in höheren Klassen um.

