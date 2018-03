Was passiert, wenn sich zwei Spitzen-Receiver im Duell gegenüber stehen? Richtig: Sie holen ihre älteren Brüder dazu.

Der Denon AVR-2809 sowie der Yamaha RX-V 1900 haben beide ruhmreiche und kampferprobte Vorfahren in ihren Stammbäumen vorzuweisen; den Denon AVR-2807 etwa, der in AUDIO 8/06 den Testsieg nach Hause bringen konnte. Oder den Yamaha RX-V 1800, der sich im letzten Jahr mit einem souveränen Testsieg (AUDIO 11/07) schmückte und seither in der Bestenliste einen roten Preis-Leistungs-Punkt trägt. Bei soviel ehrenwerter Familientradition dürfen die Haudegen von einst im Test der neuen Generation nicht fehlen, das ist klar.

Im Test:

Denon AVR-2809 um 1100 Euro; Yamaha RX-V 1900 um 1100 Euro

