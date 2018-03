© Archiv Vergleichstest AV-Receiver Onkyo TX SR 876, Sony STR DA 5400 ES, Yamaha RX V 3900

Wer glaubt, dass nach dem letzten Evolutionssprung - mit Einbau-HD-Decodern und hochkapazitiven HDMI-1.3-ICs - im Lager der Multikanaler Ruhe einkehrte, irrt. Auf den ersten Blick sieht es sogar danach aus, als habe sich die Gier nach immer mehr Features verschärft.

Fazit

Liegt es am allgemeinen Fleiß oder an der neuen HD-Motivation? Die für Surround-Receiver typischen Klang-attribute wie aufgeblasene Bässe oder milchig-verwaschene Höhen gehören bei diesem Trio der Vergangenheit an.

Klare Präferenzen: Wer vom Surround-Einsatz ausgeht, nimmt Onkyos Sonderangebot TX SR 876. Wer viel Stereo hört, wende sich dem RX V 3900 von Yamaha zu.

Gemütliche Naturen dürfen auch mit Sonys STR DA 5400 planen. Nicht nur des Klanges wegen, sondern weil auch der Austausch von HDMI-Steuerungs-daten (LipSync, Gesamt-Ein/Aus, sonst ein Vabanque-Spiel) mit Sony-Bravia-Monitoren sicher gelingt.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Zwei AV-Receiver unter 600 Euro im Test Für knapp 600 Euro bringen Denon und Onkyo neben Netzwerkanschluss und Internetradio auch weitere feine Details mit zu stereoplay-Test.

Vergleichstest Denon AVR 2313 und Pioneer SC 2022 im Test Sind die neuen 1000-Euro-Receiver von Denon (AVR 2313) und Pioneer (SC 2022) ein Schnäppchen? Wir machen den Vergleichstest. Vergleichstest AV-Receiver Test-Duell: Arcam AVR 360 vs. Marantz SR 7007 Der Arcam AVR 360 und der Marantz 7007 wollen technisch und musikalisch hochwertige AV-Receiver sein. Im Test-Duell treten sie gegeneinander an.

Vergleichstest Zwei AV-Receiver-/ Blu-ray-Player-Kombis im Test Pioneer und Denon bieten Player/Verstärker- Kombinationen an, deren digitales Zusammenspiel besseren Klang bringen soll. Vergleichstest Vier Top-AV-Receiver im Test Vier der aktuellen Top-AV-Receiver mussten im Test zeigen, was sie können. Leistung satt und Features ohne Ende gegen eher klassische HiFi-Tugenden.…