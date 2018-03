© Archiv

Es gab Zeiten, da war ein AV-Verstärker schon veraltet, bevor man das Handbuch durchgearbeitet hatte. Manchmal lag das am Handbuch. Öfter jedoch verkürzte der Formatrausch, dem sich Dolby, DTS & Co. hingaben, die Halbwertszeit neu gekauften Hightech-Equipments aufs Bitterste. Blu-ray und HD-DVD sorgen für neue Verunsicherung: Was ist mit den auf diesen Edelscheiben enthaltenen Tonspuren in den neuen Formaten DTS-HD, Dolby TrueHD und Dolby Digital Plus? Wird sich der Kauf eines aktuellen 1000-Euro-Receivers bald als teurer Griff ins Sanitärporzellan erweisen?

Zumindest für die drei Testkandidaten gilt: sicher nicht. Zwar sind zur direkten Übertragung der Original-Codes HDMI-Chips der Version 1.3 nötig, die Sony zurzeit ratzeputz vom Markt saugt, um sie in die Playstation 3 einzubauen; mit neuen, superteuren Topmodellen, die alles können und haben müssen, halten sich die Receiver-Hersteller daher momentan auch zurück. Die meisten Blu-ray- und HD-DVD-Player jedoch können die neuen Formate unter Erhalt der vollen Auflösung in mehrkanaliges PCM umrechnen. Das Resultat entspricht einem DVD-Audio-Signal, und das akzeptieren die neuen Amps von Marantz, Onkyo und Yamaha über ihre HDMI-1.2-Eingänge schon heute anstandslos.Nicht schlucken, sondern unbeschadet zum Projektor weiterleiten soll ein Receiver die Bildsignale, die den Hauptteil der HDMI-Bits in Anspruch nehmen. Hier beweisen alle drei Testkandidaten Zukunftssicherheit, indem sie selbst maximale HDTV-Auflösung (1080p/50, das sind 50 Zwei-Megapixel-Bilder pro Sekunde) durchlassen. Die Vorgänger, sofern überhaupt HDMI-gerüstet, mussten da passen.

Anzeige

Anzeige

Mehr zum Thema Vergleichstest Zwei AV-Receiver unter 600 Euro im Test Für knapp 600 Euro bringen Denon und Onkyo neben Netzwerkanschluss und Internetradio auch weitere feine Details mit zu stereoplay-Test.

Vergleichstest Denon AVR 2313 und Pioneer SC 2022 im Test Sind die neuen 1000-Euro-Receiver von Denon (AVR 2313) und Pioneer (SC 2022) ein Schnäppchen? Wir machen den Vergleichstest. Vergleichstest AV-Receiver Test-Duell: Arcam AVR 360 vs. Marantz SR 7007 Der Arcam AVR 360 und der Marantz 7007 wollen technisch und musikalisch hochwertige AV-Receiver sein. Im Test-Duell treten sie gegeneinander an.

Vergleichstest Zwei AV-Receiver-/ Blu-ray-Player-Kombis im Test Pioneer und Denon bieten Player/Verstärker- Kombinationen an, deren digitales Zusammenspiel besseren Klang bringen soll. Vergleichstest Vier Top-AV-Receiver im Test Vier der aktuellen Top-AV-Receiver mussten im Test zeigen, was sie können. Leistung satt und Features ohne Ende gegen eher klassische HiFi-Tugenden.…