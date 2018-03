© Archiv

in Krieg zweier Formate ist ja nun wahrlich nichts Neues. Aber er nervt trotzdem. Was soll man als besorgter Technik-Journalist seinen Lesern nun raten? Erst einmal abwarten und sehen, wer diesen Wettstreit entscheidet? Klingt vernünftig. Ist aber zu einfach. Denn erstens entscheidet sich nicht viel, solange die potenziellen Nutzer überhaupt nichts kaufen. Und zweitens würde jedem Film- und Surround-Fan bis zum endgültigen Sieg eines Formates - der wohl noch eine Weile auf sich warten lässt - das neue High-Definition-Erlebnis entgehen. War die DVD im Vergleich zur VHS-Cassette schon eine Offenbarung, dann sind Blu-ray-Disc und HD-DVD wie eine Reise in eine neue, schönere Welt. Damit ist aber nicht nur das bekanntlich riesige und scharfe Bild gemeint, das mit über zwei Millionen Pixeln die fünffache Auflösung der DVD bietet. Sondern vor allen Dingen der unglaubliche Ton.

Wenn zwei sich streiten....

Beide Formate haben ihre Vor- und Nachteile, sie bieten dem wahren Film- und Surround-Fan aber einen Bonus, den er bei keinem anderen Medium bekommt: perfektes Bild und perfekter Ton. Dolby und DTS entwickelten eigens für die neue Videogeneration die passenden, verlustfrei komprimierten Tonformate Dolby TrueHD und DTS HD Master. Diese können bis zu acht Kanäle (7.1) mit Auflösungen bis zu 96 Kilohertz oder Stereo-Ton mit 192 Kilohertz speichern. Zwar setzen viele Filmstudios eher noch halbherzig auf die hochwertige Sound-Kodierung, aber besonders Musik-Veröffentlichungen auf Blu-ray oder HD-DVD bieten immer öfter unverfälschten Klang, und sei es als unkomprimiertes, mehrkanaliges PCM-Signal. Voraussetzung für das Erlebnis: ein Player, der die neuen Tonformate versteht und digital per HDMI an einen entsprechenden Receiver ausgeben kann.

So wie zwei neue Vertreter ihrer jeweiligen Fraktion, der HD-DVD-Player DV-HD 805 von Onkyo und der Blu-ray-Player Samsung BD-P 1400. Beide verstehen die neuen Tonformate und schicken bei Bedarf den Sound als Bitstream direkt an den AV-Receiver weiter. Dies ist nach AUDIO-Erfahrung der beste Weg für den Raumklang.

