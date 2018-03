© Archiv

Aus der Automobil-Branche kennt man es ja schon lange. Eine Plattform als Basis für verschiedene Modelle - sogar von verschiedenen Herstellern. Auch in der Unterhaltungselektronik wird nicht ständig das Rad neu erfunden. Wenn es ein funktionierendes Grundgerüst gibt, warum dann kostspielig eine eigene Variante entwickeln? OEM-Hersteller (Original Equipment Manufacturer) leben davon, in ihren eigenen Hallen Produkte zu fertigen, sie aber mit den wertvollen Labels anderer, dafür zahlender Hersteller zu versehen.

Meistens bleiben die OEM aber im Hintergrund und gehen nicht mit eigenen Modellen auf den Markt. Der japanische Hersteller Funai freilich, schon öfter als OEM-Dienstleister tätig, präsentiert sich und seine Marke durchaus selbstbewusst. Funai ist keineswegs ein unbeschriebenes Blatt, sondern wurde bereits 1961 gegründet. Mit LCD-Fernsehern und DVD-Rekordern haben sich die Asiaten einen Namen gemacht, gehören in den USA längst zu den Topsellern und wollen nun auch in Europa mitmischen.

Unter anderem mit Blu-ray-Playern. Dieser neue Markt strebt gerade in die heiße Phase. Das Interesse an der Technologie wächst, die Blu-ray-Scheiben werden vielfältiger und günstiger, die passenden TV-Geräte warten schon in vielen Wohnzimmern auf hochauflösendes Futter. Zudem gibt es auf dem Markt ohnehin nur wenige Hersteller, die ihre Player tatsächlich selbst entwickeln und fertigen.

Auch den Funai-Player gibt es noch in mindestens zwei weiteren Varianten. Zum einen als Onkyo DV-BD_606, der erste Spieler dieses Unternehmens mit Blu-ray- statt HD-DVD-Laufwerk. Zum anderen als Philips BDP-7200, bereits der zweite Player der Holländer mit der blauen Laser-Diode. Der Unterschied ist nicht nur am Namen ersichtlich, sondern auch an den Preisschildern. Funai gibt als Listenpreis rund 300 Euro an, Onkyo erhöht auf 500 Euro, und Philips veranschlagt als unverbindliche Preisempfehlung 600 Euro. Wieviel Funai aber steckt in den anderen Modellen? Vor allem: Hört und sieht man eventuelle Unterschiede?

Im Test: Funai B1-M110, um 300 Euro; Onkyo DV-BD 606, um 500 Euro; Philips BDP-7200, um 600 Euro;

