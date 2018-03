© Archiv Vergleichstest Blu-ray-Player Pioneer BDP 120, Philips BDP 7500, Denon DBP 1610, Sony PS 3 Slim 120 GB

ie Idee zu diesem Testfeld entstand wie oft durch eine Diskussion in der Redaktion: War die Sony Playstation 3 anfänglich offenkundig das Megaschnäppchen unter den Blu-ray-Playern - unabhängig davon, dass sie eine tolle Spielekonsole darstellt -, hat sie diesen Vorsprung im Laufe der Jahre sicher verloren. Oder etwa nicht? Wie gut schlägt sich das seit Ende 2009 erhältliche neue Modell? Sind aktuelle normale Player zum gleichen Preis genauso gut oder gar besser?

Sicher, wer eine Spielekonsole kaufen möchte, der wählt nicht zwischen Hardwaremodell und PS 3. Aber schließlich war sie bereits rein als Player ein Schnäppchen, ließ sich mit der als Zubehör erhältlichen "Blu-ray Remote" wie ein normaler Spieler bedienen und stellte in Sachen Rechenpower mit ihren superschnellen Cell-Prozessoren plus einer Menge RAM und Festplatte eine gute Basis dar, um rein mit Software alle nach und nach etablierten Features der neuen Scheiben nachzurüsten. Sogar für die kommenden 3D-Blu-rays kündigte Sony ein Update an.

Stets im Fluss: Firmware

Aktuelle Player im Bereich von 200 bis 500 Euro beherrschen mittlerweile ebenfalls alle Blu-ray-Profile mit sämtlichen Sonderfunktionen. Und auch die Kompatibilität zu den erhältlichen Scheiben strebt gegen 100 Prozent, was leider nicht immer der Fall war. Und alle seriösen Hersteller halten die Player per kostenlose Firmware-Updates auf dem aktuellen Stand dieses sich in stetem Fluss befindlichen Standards.

Die Tester suchten also für die PS 3 Slim drei Gegner aus, die eine Chance haben könnten, zu ähnlichem Budget einen guten Stich gegen die Konsole machen zu können. Denons kleinster Blu-ray-Player DBP 1610 bildet in Sachen Preis die Spitze des Quartetts und liegt in Sachen Ausstattung im Mittelfeld. Dafür rechtfertigt er seine Anschaffung dank der gebürsteten Aluminium-Front und der offensichtlich besten Verarbeitung im Testfeld.

Philips schickt mit dem BDP 7500 ebenfalls das kleine Modell der neuesten Baureihe ins Rennen. Anders als Denon punktet der Philips mit Ausstattung, bietet zum gleichen Preis wie die Spielekonsole für 300 Euro zwar schlichten Kunststoff auf der Front, aber chice Sensorfeld-Tasten, versteckt seinen USB-Anschluss pfiffig und bietet auf der Rückseite als einziger der Kandidaten einen analogen 7.1-Mehrkanal-Ausgang. Pioneers kleinster BD-Player BDP 120 belastet mit 200 Euro den Etat am geringsten und bietet dennoch praktisch die gleiche Ausstattung wie die teureren Probanden.

Fazit

Ist Sonys aktuelle PS 3 Slim nun noch ein Player-Schnäppchen? Zumindest via HDMI betrieben ganz sicher, aber der Vorsprung ist weg. Aktuelle preisgleiche Blu-rayer wie Philips BDP 7500 liegen auf demselben Qualitätsniveau. Der Denon DBP 1610 kann fast alles eine Spur besser als die Konsole. Der Preis/Leistungssieger als reiner Spieler dürfte der Pioneer BDP 120 sein, aber die PS 3 ist halt mehr als ein Player und so immer noch der eigentliche Knaller.

